Courtois vuelve con el Real Madrid a dos semanas del debut en Liga

Thibaut Courtois ya está de vuelta. El portero se ha ejercitado en la tarde de este viernes, mientras que sus compañeros viajaban a Budapest para medirse al Ferencváros. El belga regresa tras sus vacaciones cuando no se ha cumplido ni un mes de su eliminación en el Mundial 2026 a manos de España. Cayó la selección de Bélgica en cuartos de final ante la posteriormente campeona del mundo y, tras disfrutar de cuatro semanas libres, el portero ha vuelto al trabajo.

El portero del conjunto blanco ha regresado este viernes por la tarde a los entrenamientos, tal y como ha publicado el club en sus canales oficiales. La vuelta de Courtois se ha producido con sus compañeros de viaje a Hungría, para disputar el segundo amistoso de esta pretemporada. Lógicamente, él no estará, como tampoco un Yan Diomande que también ha vivido su primer día en Valdebebas tras convertirse en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid.

Donde sí que se espera al guardameta es en el primer partido del curso, que tendrá lugar el próximo 22 de agosto. El Real Madrid no comenzará la Liga junto al grueso de los equipos, puesto que contará con unos días más de descanso, al haber clasificado a varios jugadores para las semifinales del Mundial. El estreno será en la jornada 2, ante el Espanyol en Barcelona.

El guardián de la portería madridista se ha ejercitado en solitario, puesto que el grueso del equipo se había marchado a ese segundo amistoso de la pretemporada. Por tanto, no se ha producido aún ese reencuentro con José Mourinho, que ya lo tuvo a sus órdenes en el Chelsea.

De esta manera, se inicia la que será su novena temporada en las filas del Real Madrid. Llegó en julio de 2018 consolidado como uno de los mejores porteros del mundo, siendo considerado hoy por hoy como uno de los mejores de todos los tiempos. Será el tercer capitán tras la marcha de Dani Carvajal, superado ya sólo por Fede Valverde y Vinicius.