Diomande se convierte en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid

El Real Madrid ha oficializado el fichaje de Yan Diomande para las próximas siete temporadas, hasta el 20 de junio del año 2033. Un fichaje histórico en el club blanco, ya que el futbolista marfileño es ya el más caro de los 124 años de vida del Real Madrid. Son 125 millones de euros los que pagará el equipo español al Leipzig.

Esos 125 millones hacen que Diomande supere los 103 que el Real Madrid pagó por Jude Bellingham al Borussia Dortmund. Hay que destacar que el fichaje del inglés acabó siendo más caro por las diferentes variables que se cumplieron, llegando el gasto a más de 130 millones de euros.

Sin embargo, aquí contamos el precio fijo, sin variables. En el fichaje de Yan Diomande también figuran unas variables que elevarían el gasto en 15 millones si se cumplen todas (140 millones en total). El fijo del fichaje son 135.

En tercera posición se coloca ahora el fichaje de Gareth Bale. Por el futbolista galés, el Real Madrid pagó 101 millones de euros. Y en cuarto lugar, llega Eden Hazard, con 100 millones, aunque la cifra se elevó a los 115 finales (aproximadamente) por las variables ya mencionadas.

Hace ya más de tres lustros, en 2009, el Real Madrid pagó 94 millones de euros por Cristiano Ronaldo, lo que le convirtió entonces en el fichaje más caro de su historia. Ahora, actualizado en 2026, la incorporación del portugués es la quinta más cara del Real Madrid.

Por detrás de Cristiano llegan los fichajes de Tchouaméni (80 millones), Zidane (77,5), James Rodríguez (76), Kaká (67) y Jovic (63).

Con Diomande, el Real Madrid hace la mayor inversión en dinero de toda su historia. Es un futbolista de 19 años que militaba en el Leipzig alemán, que pagó tan sólo 20 millones al Leganés por su incorporación el año pasado.

Fichajes más caros en la historia del Real Madrid