Inglaterra alucina con Bellingham: «Puede llegar a ser uno de los mejores de todos los tiempos»

El estado de forma de Jude Bellingham no pasa desapercibido. A sus 23 años, sigue consiguiendo galones en el Real Madrid e Inglaterra. Pieza fundamental en el éxito de ambos, el centrocampista está viviendo un comienzo de temporada sensacional y ya empieza a ser reconocido en el país británico como una estrella que puede convertirse en leyenda.

El Mundial del pasado verano fue el pistoletazo de salida para lo que estamos viendo de Jude Bellingham. Vital en el nuevo Real Madrid de Mourinho y líder en una Inglaterra que, salvo el tropiezo ante España, ha arrasado a su paso. El gol y las tres asistencias ante Croacia fueron la guinda del pastel.

El icónico Roy Keane, mito del fútbol inglés, se deshace en elogios con un futbolista que, a pesar de estar en la élite, está dando sus primeros pasos. La superioridad física, inteligencia, capacidad de hacer siempre la jugada correcta y, últimamente, facilidad para marcar hacen del nacido en Birmingham alguien único en el panorama.

«Puede llegar a convertirse en uno de los mejores de todos los tiempos», decía Keane a ITV. «Su actitud con la selección inglesa últimamente… lo he elogiado por ser fantástico con el balón, pero lo que hace sin él es lo que motiva a todos estos jugadores», continuó acerca de la estrella del Real Madrid.

Jude Bellingham es reconocido en Inglaterra

«Si tienes en tu equipo a un jugador tan bueno, que es increíble con el balón y juega en el Real Madrid y hace cosas brillantes, pero sobre todo su entrega sin balón, eso inspirará a todos los demás jugadores», comentó días después de su exhibición ante Croacia.

Inglaterra cierra este martes ante la República Checa un primer parón que le acerca a la segunda fase de la UEFA Nations League. Jude Bellingham, que ya se puso la capa de líder para llevar a los suyos a la semifinal del Mundial, puede seguir haciendo historia con el combinado de Tuchel.

Días antes del regreso del Real Madrid al campo ante el Villarreal (sábado 10 de octubre, 21:00 h), el estado de forma del inglés invita al optimismo. Un jugador que no deja de crecer y ya está entre los mejores.