Una casa llena de plantas puede parecer simplemente una elección decorativa, pero detrás de esta afición puede existir algo más profundo. Para algunas personas, rodearse de hojas, flores y pequeños árboles supone recuperar el contacto con la naturaleza sin necesidad de salir de casa. La psicología ambiental lleva años estudiando esta relación entre los seres humanos y los elementos naturales, y diferentes investigaciones han encontrado asociaciones entre el cuidado de las plantas, el bienestar emocional y una mayor conexión con el entorno. No significa que todas las personas que tienen muchas macetas compartan una misma personalidad, pero sí que esta costumbre puede aportar beneficios que van mucho más allá de la estética.

La necesidad de conectar con la naturaleza

Una de las teorías que ayuda a explicar este comportamiento es la hipótesis de la biofilia, desarrollada por el biólogo Edward O. Wilson. Esta plantea que los seres humanos tenemos una tendencia a establecer vínculos con otros organismos vivos y con los entornos naturales. Desde esta perspectiva, introducir vegetación en casa puede ser una manera de mantener ese contacto en espacios urbanos donde predominan el cemento y los edificios.

Las plantas permiten incorporar pequeños elementos naturales a la rutina cotidiana. Observar cómo crecen, aparecen nuevas hojas o cambian con las estaciones puede generar una sensación de conexión con los ciclos de la vida. Para quienes pasan muchas horas trabajando o estudiando en interiores, disponer de vegetación en casa también puede hacer que el ambiente resulte más agradable y acogedor.

Cuidar plantas puede reducir el estrés

La relación entre las plantas y la salud emocional también ha sido investigada científicamente. Un estudio publicado en 2022, realizado con 421 adultos de ciudades chinas, encontró que las personas que cuidaban plantas en casa declaraban mayores niveles de bienestar psicológico y atención plena. Además, el número de plantas y el tiempo dedicado a su cuidado estaban relacionados positivamente con esos indicadores.

Otra revisión científica publicada en 2022 analizó 42 investigaciones sobre los efectos de las plantas de interior. Sus resultados apuntaron a beneficios relacionados con la relajación fisiológica y determinadas funciones cognitivas, aunque los autores advirtieron que todavía hacen falta más estudios para establecer conclusiones definitivas.

Una rutina que aporta calma y responsabilidad

Regar, podar, trasplantar o comprobar si una planta necesita más luz son actividades que obligan a prestar atención al momento presente. Esa rutina puede convertirse en una pausa frente a las preocupaciones diarias y proporcionar una pequeña sensación de responsabilidad y satisfacción al observar los resultados del cuidado.

Una revisión publicada en 2024 que reunió 40 estudios sobre jardinería y horticultura terapéutica también encontró efectos positivos sobre el bienestar y la calidad de vida. No obstante, sus autores señalaron que las diferencias entre investigaciones impiden trasladar todos esos resultados directamente a cualquier persona.

No es una cuestión de personalidad

Tener veinte plantas no significa necesariamente ser más sensible, empático o feliz que alguien que no tiene ninguna. Las motivaciones pueden ser muy diferentes, como disfrutar de la jardinería hasta mejorar el aspecto de una habitación o coleccionar determinadas especies.

Lo que sí apunta la investigación es que mantener una relación activa con las plantas puede favorecer el bienestar y reforzar el vínculo con la naturaleza. Por eso, para muchas personas, llenar la casa de vegetación no es únicamente una decisión estética: también es una forma cotidiana de sentirse más cerca del mundo natural.