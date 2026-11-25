El frío está a punto de dar un giro al tiempo en España. Después de varios días con temperaturas anormalmente altas para noviembre, la llegada de una masa de aire polar cambiará radicalmente el panorama meteorológico y dejará un ambiente mucho más propio del invierno. La meteoróloga Andrea Danta advierte de que este episodio será uno de los cambios más destacados de lo que llevamos de temporada, con una bajada térmica que se extenderá progresivamente por buena parte del país.

El miércoles llega la primera masa de aire polar importante

El cambio de tiempo ya comenzará a notarse este martes, pero será a partir del miércoles 25 de noviembre cuando el frío gane protagonismo. La configuración atmosférica favorecerá la entrada de vientos del noroeste, que arrastrarán aire frío de origen polar hacia la Península. Esta situación provocará un descenso acusado de las temperaturas, especialmente en el norte y el interior, donde los valores máximos quedarán muy por debajo de los registrados durante los últimos días.

La formación de una vaguada sobre Europa occidental y la combinación de un anticiclón en el Atlántico con una borrasca sobre Francia favorecerán esta irrupción fría. El jueves será otra jornada especialmente invernal, con temperaturas todavía más bajas en algunas zonas y valores entre cinco y siete grados por debajo de lo habitual para estas fechas.

Las temperaturas se desplomarán en estas ciudades

El descenso térmico será especialmente llamativo en el interior peninsular. Para el miércoles se esperan máximas de apenas 6 grados en Segovia, 7 en Soria y Cuenca, 8 en Burgos y alrededor de 9 grados en Madrid. Las mínimas también caerán, con registros de entre 3 y 6 grados en amplias zonas de las mesetas y valores cercanos o inferiores a cero en áreas de montaña.

El jueves el frío podría intensificarse todavía más en ciudades como Valladolid, Burgos, Soria y Segovia, donde las máximas apenas rondarán los 5 o 6 grados. El contraste será considerable con el litoral mediterráneo, donde localidades como Alicante todavía podrán superar los 20 grados.

Nieve en los Pirineos, la Cantábrica y el Sistema Central

La masa de aire polar también traerá precipitaciones y nevadas en distintos puntos de la geografía española. Galicia, las comunidades cantábricas y las principales cordilleras estarán entre las zonas más expuestas, con una cota de nieve que descenderá progresivamente y permitirá que las montañas acumulen nuevos centímetros de nieve.

Los Pirineos podrían registrar algunos de los mayores espesores, mientras que la Cordillera Cantábrica, el Sistema Central y el Sistema Ibérico también recibirán nevadas. En determinados puntos de montaña podrían acumularse espesores significativos, por lo que será necesario vigilar el estado de las carreteras y las posibles heladas.

Un final de noviembre marcado por el invierno

El episodio dejará un ambiente frío durante buena parte de la semana, aunque la evolución de las precipitaciones y las temperaturas dependerá de cada comunidad. La entrada de aire polar no significa que vaya a nevar en todas las ciudades, pero sí que las heladas y el frío comenzarán a ganar terreno.

La recomendación es consultar las actualizaciones de la AEMET antes de viajar, especialmente en zonas montañosas, donde la nieve, el viento y el hielo pueden complicar los desplazamientos.