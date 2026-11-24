Aurora Díaz, es la mujer que lleva acompañando a Miguel Ángel Revilla durante 20 años. El que fue presidente de Cantabria, a sus 83 años, ha comentado en más de una ocasión que pretende mantenerse en la política durante mucho tiempo. A su edad, puede presumir de una relación sólida con la madre de sus hijos que es, a día de hoy, su máximo apoyo y la que le ha permitido crear una carrera de éxito.

¿Quién es Aurora Díaz, la mujer de Miguel Ángel Revilla?

Esta pareja se conoció cuando ella empezó a trabajar como secretaria en la sede del Partido Regionalista de Cantabria (PRC). Revilla ya contaba con una trayectoria en el mundo de la política y ella justo empezaba a dar sus primeros pasos en este mundillo, pero esto no fue un impedimento para que surgiera el amor. Se llevaban dieciocho años de diferencia, pero se acabó convirtiendo en la segunda mujer del político, que antes ya había estado casado con María Pilar del Hoyo.

Parece que las piezas encajaron y ya comparten más de 20 años de amor como pareja. Se casaron al poco tiempo de empezar a salir y juntos tuvieron a su hija pequeña Lara, que completó la familia. Pues Revilla ya tenía dos hijas de su anterior matrimonio, Pilar y Jana.

Aurora se mantiene fuera del foco mediático y normalmente ocupa un segundo plano frente a la fama de su marido. Aún con ello, también dice la suya si la situación lo requiere. Además, también es una gran asesora para el trabajo, pues le gusta conocer más detalles y debatir con su marido la opinión que tiene sobre las diferentes temáticas.

Aún con la fama que ha tenido su marido por su trabajo en el mundo de la política, hacen una vida relativamente normal, siempre teniendo en cuenta la faceta pública que ocupa su marido. A este, es común verlo en la pequeña pantalla, pues no duda en participar en tertulias de televisión o radios relacionadas con su trabajo.

La pareja vive en El Astillero, un municipio con menos de 20.000 habitantes donde tienen un piso de unos 120 metros cuadrados. Un piso cómodo y, pero no demasiado lujoso donde desconectan de la política, aunque ambos han demostrado ser apasionados de este mundo.

En una entrevista con Susanna Griso, la mujer de Miguel Ángel Revilla comentaba que «Yo soy quien le pone a ras de suelo». Comentaba que para ella era esencial que Revilla también colaborara en las labores del hogar, además de su trabajo fuera de casa. Además, aseguró que se divertía mucho con su marido y que, juntos, hacían un gran equipo. En esta entrevista pudimos ver a una Aurora que decía lo que pensaba, segura de sí misma y con carácter.