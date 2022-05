Una noche más, ‘El Hormiguero’ regresó a Antena 3. Tras las visitas de Juancho Hernangómez y del chef José Andrés, Pablo Motos recibió la visita de uno de los invitados más habituales del programa, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que acudió para presentar su nuevo libro, ‘Por qué nos queremos’.

El presidente de Cantabria regresó como invitado de ‘El Hormiguero’ una vez más, tantas que él mismo afirma que ya ha perdido la cuenta. El regreso a España del rey emérito fue uno de los temas estrella en su entrevista, aunque también repasó el resto de la actualidad política y social de nuestro país.

Con la visita de este miércoles, Miguel Ángel Revilla ha acudido a ‘El Hormiguero’ en 26 ocasiones. «Tú no llevas la cuenta, hoy es el programa 26», explicó Revilla tras su entrada en el plató, mientras que Pablo Motos explicaba que es uno de los pocos invitados de la lista ‘Infinity’ del programa, es decir, que han pasado por el plató más de 20 veces. «No te creo: 26. Vienes más que yo», bromeó el presentador.

Más allá de la política, Pablo Motos le preguntó por su futuro a largo plazo. El presentador de ‘El Hormiguero’ explicó que creía que nunca se le habría pasado por la cabeza dejar la política, aunque Miguel Ángel Revilla le sorprendió al revelar que sí que es algo que ha pensado en alguna ocasión.

«Miguel Ángel, no veo ni un poro de ti retirándose. Te veo guerrero y creo que no has pensado ni un momento en como será el día de retirarte», le dijo Pablo Motos, antes de que el Presidente de Cantabria revelase que es lo que le gustaría hacer llegado ese momento.

«Sí, si lo he pensado de verdad. Desde luego me seguiré levantando a las siete de la mañana, me pondría a escribir como un loco. ¿Te acuerdas de Labordeta? Aquel aragonés… Me encantaría conocer España, pero no las grandes ciudades. Ir de repente y decir: el sábado voy a hablar con la gente en una plaza. Charlar, contarles mis experiencias, oír a la gente. Venir a ‘El Hormiguero’ más a menudo», dijo entre risas.