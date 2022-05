Una noche más, ‘El Hormiguero’ regresó a Antena 3. Tras la visita de Juancho Hernangómez, el programa recibió la visita del chef José Andrés. El asturiano afincado en Estados Unidos, visitó por primera vez el plató, aunque ya apareció por videollamada durante el confinamiento.

José Andrés, que recientemente ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia por su labor frente al frente de la organización ‘World Central Kitchen’ y su compromiso durante la pandemia del Coronavirus, está realizando una gran labor humanitaria en Ucrania.

Su fundación ‘World Central Kitchen’ se ha trasladado hasta Ucrania para ayudar a los refugiados, al igual que hace en otros lugares que sufren desastres naturales o como hizo durante la pandemia. Una fundación con la que protagoniza el documental ‘Alimentando al mundo’ que el próximo 27 de mayo llegará a Disney+.

Durante su entrevista en ‘El Hormiguero’, José Andrés habló sobre esta organización, fundada en el año 2010 junto a su mujer con el objetivo de «utilizar los alimentos para empoderar a las comunidades y fortalecer las economías», con la que durante la pandemia del Coronavirus repartió más de tres millones de comidas en España y más de 30 millones en Estados Unidos.

El cocinero asturiano comentó con Pablo Motos la intensa labor que está llevando a cabo con su fundación en Ucrania. «La misión era llevar comida al que tiene hambre y agua al que tiene sed», explicó José Andrés.

Pablo Motos le preguntó si había pasado miedo durante la guerra, a lo que el chef contestó: «No te voy a negar que soy miedoso, pero me da más miedo la indiferencia que hay en el mundo. Nunca nada sucede como lo has planeado. Cuando eres capaz de adaptarte a cualquier situación, no es algo que te paraliza, sino que te motiva», señaló.

«Mi misión es ir abriendo cocinas, apoyando a los equipos, solucionando problemas. Mi día empieza muy temprano, visito restaurantes, refugios, aldeas cerca de la zona de combate…”, añadió el chef, asegurando que todo lo que hace no es un trabajo, es una llamada: «porque cada vez que pasa algo así la gente se queda muy desprotegida».

José Andrés explicó en ‘El Hormiguero’ que los cocineros deberían unirse cada vez que pasan estas cosas: «La gente que sabe dar de comer, que somos los cocineros, nos teníamos que unir para solventar ese problema después de la emergencia», señaló.

En cuanto a la pregunta de Pablo Motos de si es más difícil viajar a la luna o dar de comer a todo el mundo, el chef lo tiene claro: “El mundo produce más alimentos de los que necesita y, a la vez, hay problemas de hambre». Y añadió que «tenemos que empezar con soluciones más pragmáticas, estar al lado de la gente que lo necesita, escucharles. Al final los grandes problema tienen soluciones sencillas”.