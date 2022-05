‘El Hormiguero’: Juancho Hernangómez revela las advertencias que le hicieron al entrar en la NBA

‘El Hormiguero’ comenzó la semana con la visita de Juancho Hernangómez. El jugador de la NBA acudió por primera vez al programa de Antena 3 para hablar de su debut en el mundo del cine. El madrileño presentó ‘Garra’, su primera película, que llegará a Netflix el 8 de junio.

Durante la entrevista, el deportista habló sobre su papel en la película, producida por Adam Sandler, pero también de su vida en Estados Unidos como jugador de los Utah Jazz de la NBA. Juancho reconoció que nunca tuvo el mundo de la actuación en mente, no obstante, en el 2020 decidió presentarse a un casting, y la suerte estuvo de su parte.

«Mi hermana y mi hermano me convencieron para hacer el casting porque estábamos aburridos en la cuarentena en casa», recordó «Poco a poco fui pasando pruebas y al final me cogieron». De esta forma, Adam Sandler se decantó por él para convertirse en el coprotagonista de la película, en la que Hernangómez se mete en la piel de un jugador callejero que cumple su sueño de llegar a la NBA.

Sobre cómo ha sido trabajar con Sandler, el deportista explicó que: «Le encanta el baloncesto, me escribe después de los partidos, me da consejos. Es un fanático del baloncesto, ve más baloncesto que los entrenadores». Y reveló que: «el único requisito que puse para hacer le película es que tuviese una cancha para entrenar».

Durante la entrevista en ‘El Hormiguero’, también hablaron sobre la carrera deportiva del madrileño. En cuanto a si prefiere la NBA o la Selección española, Juancho no tuvo dudas: «En la NBA cada uno va a su rollo, hay gente con lo que convives, haces algunos amigos…, pero en la Selección no es igual, la Selección es especial, a mí me encanta, vamos con un objetivo común, no por ganar dinero».

Pablo Motos también preguntó a Hernangómez por el ‘Rookie Transition Program’, el programa que tienen que hacer todos los jugadores novatos cuando llegan a la NBA por primera vez.

«Es un programa de tres días en Nueva York. Es como ir al colegio y te preparan para la vida de la NBA. Te preparan para las apuestas, para tener mucho dinero, para no entrar en quiebra y perderlo todo, para las mujeres… Básicamente, te advierten de todas las cosas que te pueden pasar», afirmó el jugador de los Utah Jazz.

Por otro lado, reveló cual había sido la advertencia que más le había sorprendido: «Creo que fue la gente que se arruinaba. Porque ganamos muchísimo dinero, somos muy agradecidos y tenemos muchísima suerte por dedicarnos a esto. Aunque había gente que a los tres o cuatro años de jugar se arruinaban y quedaban en banca rota», reveló.