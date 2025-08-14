Lily Phillips, de Onlyfans, rechazada tras proponer sexo a un streamer: «¿Viste mis vídeos?»

Lily Phillips sigue acaparando numerosos titulares. Como es bien sabido por todos, la joven, de 24 años, se dio a conocer el pasado año al subir a su cuenta de OnlyFans un vídeo suyo teniendo relaciones sexuales con 101 hombres. El impacto a nivel social fue de tal magnitud que, la creadora de contenido, lejos de dejarlo ahí, fue a por más. Por ello, sus siguientes retos fueron tener sexo con 300 hombres en un día. Todo ello para continuar con 1000.

Asimismo, Phillips publicó un documental en su cuenta de YouTube donde quiso hablar del tema. Un audiovisual que presentó bajo el título de I Slept with 100 Men in One Day y en el que manifestó que la pornografía la empoderaba porque los hombres la sexualizarían de todas formas. Una serie de declaraciones y vivencias con las que causó mucha controversia en redes sociales. Ahora, recientemente, la joven ha acudido al pódcast de Brian Atlas, un popular streamer, que es conocido bajo el título de Whatever. Un encuentro donde la estrella de cine para adultos vivió un incómodo momento.

Durante la entrevista, tras haber contestado a las preguntas de Brian Atlas, la joven sorprendió al presentador con un inesperado comentario. «Solo quiero saber si podemos acostarnos o no», le dijo ella sin ningún tipo de filtros. Unas palabras que pillaron al comunicador por sorpresa. Pero, lo que jamás vio venir fue el rechazo directo que le daría él.

«Preguntas si podríamos acostarnos, es decir, tener relaciones sexuales conmigo. Bueno, eres una mujer atractiva. Sin embargo, debo declinar tu oferta porque hay vídeos tuyos en Internet teniendo relaciones sexuales con otros hombres, lo cual para mí es un gran no. Un motivo de descarte», le explicó Atlas.

Completamente descolocada por el rechazo del chico, Lily Phillips intentó cambiar el rumbo del tema. «¿Viste mis vídeos?», le preguntó. «No, aprecio la invitación, pero debo, amablemente, ya sabes… no puedo hacerlo. Solo porque hayas tenido sexo con otros hombres frente a cámaras, para mí es un factor determinante», le reiteró el presentador.

«Eres lindo, aun así, raro y lindo. Estoy un poquito enamorada de ti. Solo quiero tener sexo contigo», le respondió ella. Pero, por mucho que la hubiese rechazado, ella continuó animándolo. «¿Esto es acoso? ¿Estoy siendo acosado?», comentó él con humor. «Lo siento si te sentiste así», le respondió ella.

El vídeo de la entrevista ya ha sido publicado, pero Atlas no dudó en dejar una pequeña mención en su Instagram al promocionarla. «Lily Phillips RECHAZADA por Brian Atlas EN VIVO en el pódcast que sea?! ¡¿ADMITE que ella está enamorada de él?! ¡¿Es acoso?!», se puede leer. Ante esto, muchos seguidores del streamer se pusieron de su lado. «Si un chico dijera lo que ella acaba de decir, sería cancelado tan rápido», comentó un usuario. Sin embargo, otros recurrieron al humor: «Brian dijo que no en el pódcast, pero en secreto la golpeó detrás de las escenas».