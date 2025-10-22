¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Lista de invitados famosos confirmados

Pasapalabra desde el pasado martes vive un nuevo récord histórico, hasta que Manu o Rosa (u otro concursante que pueda llegar) se lleven el bote, que ya supera los 2,1 millones de euros. Mientras ese esperado momento, que será uno de los más recordados de la televisión, llega, Roberto Leal sigue abriendo las puertas del plató a cuatro nuevos famosos después de despedir a los anteriores ayudantes. Un humorista, dos actores y un cantante, que además es hijo de uno de los grandes artistas de nuestro país, se sentarán en el plató desde el miércoles 22 y hasta el viernes 24 de octubre de 2025.

David Fernández fue el mítico Chiquilicuatre

El actor y humorista saltó a la fama por sus apariciones en los programas nocturnos de Andreu Buenafuente, siendo parte del elenco de actores que llegó a ellos junto a José Corbacho, Silvia Abril y Edu Soto. Aunque su carrera en el mundo del teatro y el cine es muy extensa, su gran momento lo vivió en el año 2008, cuando lo que empezó como una broma le llevó a representar a España en Eurovisión bajo el nombre de Rodolfo Chiquilicuatre.

En cine ha participado en Fuga de cerebros, Torrente 4 y Superlópez. En series ha pasado con pequeños papeles en Hospital Central, 7 vidas, Aída y Cuerpo de élite, entre otras. Actualmente, es posible verle con la gira de David y Jose. No somos Estopa, junto a su amigo José Corbacho.

Leonor Lavado

Está considerada como una de las mejores imitadoras de nuestro país y consiguió darse a conocer gracias a sus vídeos en las redes sociales. Pese a que todo el mundo la conoce por su mil y un personajes, es una habitual de programas como Vamos a ver, de Telecinco, y es colaboradora de Más de uno, el programa presentado por Carlos Alsina en Onda Cero, donde es una de las voces habituales del tramo de humor y entretenimiento.

Carla Nieto

La actriz se dio a conocer gracias a series como El síndrome de Ulises, Ángel o demonio, Acusados y Cuéntame. En el mundo del cine ha participado en películas como Las 13 rosas, REC 3: El génesis y La fortaleza, entre otras.

Su vida cambió por completo cuando conoció al también actor Leo Ortizgris, del que se enamoró hace años. Actualmente, vive a medio camino entre España y México, de donde es su pareja, con el que ha tenido a su hijo. Su último trabajo es el cortometraje Refugios, con el que está cosechando buenas críticas en festivales internacionales y especializados en el mundo del cine de terror.

Javi Cantero vuelve para poner ritmo a ‘Pasapalabra’

El cantante es el hijo del Fary, uno de los artistas más queridos de nuestro país y que dejó huella en el público en los años 70 y 80, además de adentrarse en el mundo de la interpretación con la serie Menudo en mi padre.

Pese a que lleva con orgullo la etiqueta de ‘hijo de’, en solitario también ha tenido éxitos como la canción Y cuanto más acelero, que se convirtió en todo un himno en el año 2001 y todavía suena en la cabeza de millones de personas. Su canción más reciente se titula Laberinto del deseo y se publicó el pasado mes de marzo.