El padre de Alcaraz contesta a Ferrero: «Cada uno es libre de opinar con lo que sepa»

La ruptura de Carlos Alcaraz con Juan Carlos Ferrero sigue destapando más detalles de los motivos que habría detrás de ello. El murciano dejó de contar con el preparador valenciano a partir de 2026 después de toda una trayectoria juntos, pero aún hay discrepancias entre las versiones de ambas partes. Esta vez, el que ha hablado ha sido Carlos Alcaraz González, padre del tenista murciano.

Fue una de las piezas clave durante las negociaciones y, aunque no se pronunció después de que su hijo publicase el comunicado, las declaraciones de Ferrero le han hecho tener que salir públicamente para dejar una frase que vuelve a agitar el culebrón: «Cada uno es libre de opinar con lo que sepa», explicó en una entrevista en EFE. Una frase que llega apenas un día después de que el ex entrenador saliese: «Desde el entorno de Carlos piensan en lo mejor para él y yo desde el mío en lo mejor para mí. Ha habido ciertos temas en los que no hemos estado de acuerdo las dos partes. Puede ser que se hubieran podido salvar si nos hubiéramos sentado a hablar, pero al final no nos hemos sentado y hemos decidido no seguir. Esto es realmente lo que ha pasado. Hay puntos en los que no voy a entrar en detalles, pero en los que no hemos estado de acuerdo y al final hemos separado nuestros camino», razonó el valenciano.

Juan Carlos Ferrero fue entrenador de su hijo durante los últimos siete años, desde que atleta de El Palmar (Murcia) tenía 15. La persona más influyente en el actual líder de la ATP, que a sus 22 años tiene 24 títulos, incluidos 6 Grand Slam, no desveló el motivo de no renovar el contrato de Ferrero, que ha recibido el premio al mejor entrenador del año en la ATP. Ahora, será Samu López quien tomará el cargo con el Open de Australia como el gran deseo de Alcaraz.