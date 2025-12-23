Alcaraz deja alucinado a Cobolli durante la pretemporada: «Entrenar dos horas con él parecen 20 minutos»

Semana intensa la que cerró Alcaraz. Fuera de la pista se hizo público el punto y final con Ferrero tras más de siete años de exitoso matrimonio y con la raqueta en la mano ha culminado el primer tramo de la pretemporada. Todo bajo la mirada de Samu López, su hasta ahora segundo entrenador que pasa a ser el principal para la próxima temporada tal y como confirmó OKDIARIO.

Alcaraz se ha ejercitado en Murcia, su campamento base para preparar el exigente 2026 que tiene por delante. A los días de comerse las uvas se enfrentará a Sinner en Corea y posteriormente se trasladará a las Antípodas para tratar de llevarse el Open de Australia, el único Grand Slam que falta en su vitrina. Su preparación ha comenzado junto a Flavio Cobolli, tenista italiano revelación en 2025.

Cobolli es un fijo en las pretemporadas de Alcaraz, les une una amistad desde hace años y son asiduos a la hora de compartir pista de entrenamiento. Lo han hecho en Villena y también en Murcia. El italiano ha explicado en una entrevista a la televisión italiana Rai. «Dos horas de entrenamiento con él parecen 20 minutos. Cuando entrenas con cualquier otro jugador, parecen dos horas… Y, obviamente, me está dando muchos consejos importantes, y aunque no me los dijera, aprendo», explicó.

Cobolli cierra en 2025 su mejor año como tenista, el de su revelación y consagración. Conquistó los títulos en Hamburgo y Bucarest; ejerció como número uno de Italia en la Davis que también ganó y entró en el top 20 del ranking. «Mi equipo insiste en que aún debo mejorar en todo. Me considero fuerte en varias cosas, pero aún tengo margen de mejora y puedo ser mejor en muchas cosas. Trabajo para llegar al nivel de Sinner», añadió el italiano.