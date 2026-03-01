Las Fallas de Valencia 2026 se celebrarán hasta el próximo jueves 19 de marzo, Día de San José. El domingo 22 de diciembre se dieron por iniciadas las fiestas con la Crida y este domingo 1 de marzo se celebrará la primera mascletá en la plaza del Ayuntamiento. La semana grande fallera será entre el 15 de febrero y el último día, en el que se celebrará la tradicional Cremá. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las Fallas de Valencia 2026.

Las Fallas de Valencia 2026 ya están aquí. Este domingo 1 de marzo se celebrará la primera mascletá y, hasta el 19 de marzo, todos los días a las 14:00 horas en la plaza del Ayuntamiento se realizará este acto pirotécnico al que acudirán a diario cientos de miles de valencianos y demás turistas. Durante estos días se sucederán los actos y la semana grande fallera comenzará el próximo domingo 15 de marzo, cuando se realice la plantá de las Fallas de Valencia 2026.

Durante los días siguientes se entregarán los premios a las fallas ganadoras, se sucederá la fiesta por las calles de la ciudad, se realizarán dos ofrendas a la Virgen de los Desamparados y todo acabará el próximo jueves 19 de marzo, Día de San José, con la Cremá de las fallas. Este será el punto y final de unas fiestas que convertirán a Valencia en el epicentro del país durante unos días, en los que la ciudad recibirá a cientos de miles de turistas.

¿Cuándo son las Fallas de Valencia?

Las Fallas de Valencia 2026 se dieron por iniciadas con el acto de la Crida que tuvo lugar el pasado domingo 22 de febrero en las Torres de Serranos. Las falleras mayores dieron un pregón que fue el pistoletazo de salida de las fiestas que tendrán su primera mascletá este domingo 1 de marzo. El día 15 se celebrará el acto de la plantá y hasta el jueves 19 de marzo será la semana grande fallera de las Fallas de Valencia 2026.

Dónde dormir en Fallas

Valencia es una de las ciudades con más capacidad hotelera de España y, si quieres encontrar alojamiento para vivir las Fallas, tendrás que apresurarte. Todos los establecimientos ubicados en el centro de la ciudad estarán ocupados con precios elevados y una buena opción es salir a barrios periféricos si quieres ahorrar unos euros. Si te quieres alojar en los hoteles que están en el corazón de la fiesta, una buena opción puede ser el Hotel HR Sorolla Centro, el Venecia Plaza Centro o el Only You Hotel Valencia.

Por ubicación, también puede ser una buena idea elegir el Hotel Catalonia Excelsior. Más alejado, hay otras opciones como el Melía Valencia, el SH Valencia Palace o el Senator Parque Central, en el barrio de Ruzafa.

Dónde comer en Fallas

Comer en Valencia es un arte y, si visitas la ciudad por las Fallas 2026, tendrás que degustar el plato más típico de la zona y famoso en todo el mundo: la paella. El Casa Carmela de la playa de la Malvarrosa es un lugar clásico para degustar este manjar, al igual que Casa César o La Feradura. Si te desplazas unos kilómetros rumbo a la Albufera, un must es la arrocería Maribel.

Además de la paella, en Valencia también se hace una oda al almuerzo. Así que podrás disfrutar de un bocadillo clásico de la ciudad, como el chivito, en La Pérgola o Central Bar. Durante las Fallas también son clásicos los buñuelos con chocolate que podrás disfrutar durante la madrugada.

¿Cuándo es la mascletá?

La primera mascletá de las Fallas de Valencia 2026 tendrá lugar este domingo 1 de marzo en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. A partir de este día, todos los días a las 14.00 horas tendrá lugar este acto en el corazón de la ciudad.

¿Cuándo es la ofrenda de flores de las Fallas?

La ofrenda a la Virgen de los Desamparados es uno de los actos religiosos más importantes de las Fallas de Valencia 2026. Este acto se realizará los días 17 y 18 de marzo en la plaza de la Virgen a partir de las 15.30 horas. Durante este acto, miles de falleros llevarán claveles de color blanco, rojo y rosa a la patrona de la ciudad.

Cuándo es la Cremá de Fallas

La Cremá de las Fallas de Valencia 2026 se realizará entre las 20:00 horas y las 23:00 horas del jueves 19 de marzo, día en el que se celebra la clásica Nit del Foc. Durante estas horas se realizará la Cremá de todas las fallas, incluidas las infantiles, las de sección especial y las fallas del ayuntamiento.

Cuándo es la Nit del Foc

La Nit del Foc se celebrará en la noche del miércoles 18 de marzo y será el acto previo al Día de San José, que se celebrará en el Puente de Monteolivete. El castillo de fuegos artificiales se podrá ver en todos los puntos de la ciudad, que se iluminará en una noche mágica en Valencia.

Qué es la Crida

La Crida es el acto con el que se iniciaron las Fallas de Valencia 2026. Este pregón de las falleras mayores se celebró el pasado 22 de febrero en las Torres de Serrano y fue el pistoletazo de salida de las fiestas.

Qué son los Ninots

Los ninots, muñecos en castellano, son las figuras individuales que forman parte de una falla. Suelen estar hechos de corcho blanco y tienen un carácter de sátira y crítica social. En las semanas previas al inicio de las fiestas, cada falla elige a un ninot y el más votado será indultado, evitando ser pasto de las llamas en la Cremá. Es lo que se conoce como ninot indultado, que pasará a formar parte del Museo Fallero de Valencia.

Cómo se visten las falleras

Las falleras mayores volverán a ser protagonistas en las Fallas de Valencia 2026. Junto con su corte de honor, formada por 12 jóvenes y 12 niños, dan por iniciadas las Fallas en el acto de la Crida; se encargan de presidir todas las mascletás y todos los actos importantes hasta el 19 de marzo.

El vestido de fallera hace un homenaje al traje que siglos atrás llevaban las labradoras valencianas. Está formado por varias partes que son: el corpiño, camisa, falda, zapatos, medias, enaguas, manteletas, peinetas o el aderezo de fallera. Este traje va aderezado con un peinado especial con los clásicos moños.

Cuáles son las Fallas más visitadas

Visitar las principales fallas es una obligación durante las Fallas de Valencia 2026. Para ello es recomendable madrugar, ponerse un calzado cómodo y los amantes de los ninots tienen la opción de sacar un bono con el que vivir la experiencia de las Fallas desde dentro. Estas son las fallas que tienes que visitar sí o sí durante las Fallas de Valencia 2026: