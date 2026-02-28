Quién es Alí Jamenei: edad, formación, su poder y todo sobre el líder de Irán

Alí Jamenei es el líder Supremo de Irán. En estos momentos se especula si el sanguinario ayatolá permanece en vida tras los ataques coordinados de EEUU e Israel a su residencia en el centro de Teherán. Jamenei es la máxima autoridad política y religiosa de Irán, por encima del presidente. Se trata de un cargo vitalicio.

Tras la revolución islámica que derrocó la monarquía liberal del sah Mohammad Reza Pahlavi en 1979, se impuso la tiranía teocrática y autocrática fundada por el fundamentalista ayatolá Ruhollah Jomeini, quien ordenó en 1988 la masacre de más de 30.000 presos políticos. Tras su muerte, en 1989, Alí Jamenei lo sucedió en el poder. A partir de 2002, Jamenei puso en el centro de debate internacional a Irán por su programa nuclear.

Qué edad tiene Alí Jamenei

Alí Jamenei tiene 86 años. Nació en Mashhad (Irán) el 19 de abril de 1939. Es el líder iraní que más años lleva en el poder.

Formación y trayectoria

En los años 60 y 70 participó activamente en la oposición a la monarquía de Reza Pahlavi, lo que le valió detenciones y persecuciones por parte del SAVAK (Servicio de Inteligencia del Sha).

Tras sobrevivir a un atentado que le dejó parcialmente paralizado del brazo derecho fue nombrado presidente de Irán en 1985. Ejerció dos mandatos en plena guerra Irán e Irak, consolidándose en la élite política.

Tras la muerte de Ruhollah Jomeini, fue elegido por la Asamblea de Expertos como Líder Supremo de la República Islámica. Su nombramiento requirió modificaciones constitucionales porque inicialmente no reunía los requisitos religiosos más altos, puesto que, aunque es un estudioso del islam chií, no cuenta con el más alto rango de autoridad religiosa (marja).

Cuánto poder tiene Alí Jamenei en Irán

Alí Jamenei es la autoridad política más poderosa de Irán. Todos los candidatos a la Asamblea de Expertos, a la presidencia y al Majlis (Parlamento) son examinados por el Consejo de Guardianes, cuyos miembros son seleccionados directa o indirectamente por el Líder Supremo de Irán. Lo que demuestra que pese a una aparente separación de poderes y elecciones regulares con sufragio universal, el sistema está diseñado para preservar una hegemonía regional por medio de la tiranía.

Crítico acérrimo de Israel y del sionismo, Jamenei ha apoyado a los palestinos en el conflicto con Israel. En 2025, las tensiones con Israel escalaron hasta un conflicto armado de 12 días. Además su retórica ha incluido llamamientos a la destrucción de Israel y tópicos antisemitas. Bajo Jamenei, Irán ha estado involucrado en guerras subsidiarias con Israel y Arabia Saudita.

Su enfrentamiento con Estados Unidos

Con la caída del sah, Irán pasó de ser uno de los principales aliados de Estados Unidos e israelíes durante la monarquía de los Pahlaví, a su gran enemigo, provocando «uno de los mayores divorcios geopolíticos del siglo XX», como señaló uno de los mayores expertos españoles en la historia de Irán Javier Gil Guerrero. Una hostilidad que supera los 70 años, alimentado por el antiamericanismo de Irán como pilar básico de la República Islámica.