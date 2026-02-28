El ayatolá Alí Jamenei no está en Teherán y ha sido trasladado «a un lugar seguro»

El ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, no se encuentra actualmente en Teherán y ha sido trasladado a un «lugar seguro», según informó un funcionario iraní citado por Reuters. Los recientes ataques de Estados Unidos e Israel al país han provocado la huida de Alí Jamenei.

Las explosiones registradas en la capital iraní y en otras zonas estratégicas han activado los protocolos de protección para las máximas autoridades del Estado.

Aunque no se han difundido detalles sobre el paradero exacto del líder supremo ni sobre la duración prevista de su permanencia fuera de la capital, fuentes oficiales señalan que la prioridad es garantizar su seguridad ante la posibilidad de nuevos ataques.

En el sistema político iraní, Jamenei concentra la máxima autoridad institucional y el mando supremo de las Fuerzas Armadas, lo que convierte su protección en un asunto de Estado.

Hasta el momento, no ha habido apariciones públicas del dirigente desde que se conoció la información sobre su traslado. Los medios oficiales se han limitado a informar sobre la respuesta defensiva del país, sin ofrecer precisiones adicionales acerca de su ubicación.