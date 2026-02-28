Un ex jugador del Barcelona cuenta la loca broma que le hizo Piqué: «Me colocó una bomba fétida»

Jérémy Mathieu fue uno de los jugadores que pasó más desapercibido la pasada década en el FC Barcelona. Jugó tres temporadas y nunca tuvo el paso que se predijo que tuviera cuando el club pagó 20 millones de euros al Valencia en verano de 2014. El central francés repasó su camino por el Camp Nou casi diez años después y confesó lo incómodo que fue su adaptación a raíz de una broma que le hizo Gerard Piqué.

Uno de los problemas que tuvo a lo largo de su carrera, después de que encontrase la felicidad lejos del fútbol, fue su batalla contra la depresión: «Necesitaba salir de casa y volver a sentirme útil», confesó después de que se hiciera viral una imagen suya de él trabajando en una tienda de Intersport en Marsella. Pero también tuvo momentos que se quedaron para el recuerdo, de cómo fueron sus primeras semanas en el Barcelona al llegar a un equipo lleno de estrellas.

Desde un primer momento, Mathieu siempre mostró su carácter frío: «Me quedé un poco distante, en mi sitio, para tomar un poco la temperatura y conocer un poco la mentalidad y forma de ser de los jugadores», confesó. Sin embargo, había algunos que intentaron hacer que se integrase al grupo: «Iniesta y Xavi intentan ponerte a su lado directamente y te integran en el grupo», añadió.

De allí su mejor amigo siempre fe Jordi Alba, con quien ya tenía relación cuando jugaban en el Valencia: «Me habló un poco más. Y después fue mi turno de ir hacia los demás, de integrarme», admitió antes de explicar la relación especial que tuvo con Piqué. Como es sabido por muchos, el central siempre se caracterizó por ser uno de los más bromistas en el vestuario, pero lo que le hizo a Mathieu fue algo que le chocó bastante: «Me colocó una bomba fétida en la taquilla. Fue una locura en el vestuario…no sabía si me apreciaba o no. Ese fue mi sentimiento. Tenía la sensación de que estaba distante. Al principio era difícil porque yo notaba que Piqué era un poco reticente conmigo. Después de varios partidos juntos, creamos una pequeña amistad y mejoró nuestra relación», explicó en su entrevista para Bein Sports.

Durante su etapa juntos ganaron la última Champions del Barcelona jugando un total de 91 partidos y marcando cuatro goles en toda su etapa con aquel golazo de falta al Elche: «Creo que fui mejor lanzador de faltas que Messi», bromeó. Un fichaje que llegó por petición expresa de Luis Enrique, pero que no terminó de cuajar.