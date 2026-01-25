El último delirio de Piqué: «Llegará un día en que un equipo de la Kings League gane a uno de la Serie A»

Gerard Piqué sigue con sus estrambóticas ideas. Tras decir que haría un baloncesto más «entretenido» al añadir «tiros de diez puntos», ahora dice que un equipo de su Kings League, el torneo cada vez con menos audiencia, ganará en un futuro a un equipo profesional.

El ex jugador del Barcelona quiere ahora que un equipo de fútbol profesional, «de la Serie A por ejemplo», se mida a un conjunto de la Kings League, un equipo que agrupe a «los mejores jugadores» de ese torneo inventado por Piqué. Y, según él, ganarían los suyos una vez que vayan creciendo.

«No sé cuando pasará, pero me gustaría hacer la prueba de un equipo del fútbol tradicional profesional, de la Serie A por ejemplo, en un partido de fútbol 7 ante los mejores jugadores de la Kings», dijo Piqué desde Brasil, donde se está disputando el Mundial de Naciones de la Kings League.

Para Piqué, ahora mismo no podrían competir a ese nivel, pero sí en un futuro cuando vaya avanzando y se asiente su competición. «Sé que al principio sufriríamos, pero poco a poco se va a volver más profesional. Llegará un día en que los mejores jugadores del formato van a estar jugando en la Kings. Y esto es la clave. Que los seguidores se enamoren de los jugadores y los equipos que tenemos. Esto marcará la diferencia», comentó el también propietario del Andorra.

Piqué da esta estrambótica idea siempre con las normas de la Kings League. Es decir, se jugaría en un formato de Kings League, con sus reglas, adaptándose así un equipo profesional de fútbol a todo ello.

Por su parte, ahora Gerard Piqué ya no entra en el cuerpo a cuerpo con el fútbol tradicional -como sí hizo en los primeros meses de vida de la Kings League- y explicó que «el fútbol es el deporte rey y lo va a seguir siendo» y que «son productos distintos». «El fútbol no está en ninguna posición de aprender nada de la Kings League. Somos nosotros los que hemos adaptado las normas de este maravilloso deporte», añadió.