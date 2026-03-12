Duplantis vuelve a tocar el cielo: establece su nuevo récord del mundo de pértiga en 6,31 metros

Armand Duplantis a tocar el cielo. Uno que sólo él es capaz de alcanzar. El atleta ha vuelto a batir su propio récord del mundo de pértiga, estableciéndolo un centímetro por encima del anterior, en la que es su decimoquinta plusmarca mundial. El sueco ha saltado 6,31 metros en el Mondo Classic 2026, celebrado en su casa, en el Arena de Upsala (Suecia). Todo, seis meses después de la última ocasión en la que rompió la barrera de lo conocido, en la final del Mundial de Atletismo de Tokio 2025.

En esta ocasión, Mondo tampoco desaprovechó la oportunidad de subir el listón y superarlo. Como viene siendo habitual desde que firmara su primer récord mundial, hace ya seis años, con una marca de 6,17 metros, Duplantis ha superado su anterior registro en sólo un centímetro. Da igual. Desde hace años que nadie se le acerca.

Durante la celebración del mitin Mondo Classic, una reunión bajo techo diseñada a su medida, volvió a cumplir con las expectativas. Nuevo récord del mundo, apenas seis meses después de romper el techo al que nadie más que él es capaz de llegar.

En un concurso que empezó con 5,50, Duplantis calentó con 5,65, que superó a la primera. Luego, también pasó bien el listón en 5,90 y 6,08, quedándose desde entonces en solitario como líder, hasta pedir esos 6,31 de su flamante nuevo récord. Para que se hagan una idea, el segundo clasificado, el noruego Sondre Guttormsen, se quedó en 6,00 metros. Es decir, no llegó ni siquiera a acercarse a los 6,17 con los que Duplantis empezó a hacer historia en 2020, cuando consiguió su primera plusmarca.

El sueco, de 26 años, situó la barra en 6,31 metros, un centímetro más que cuando el pasado mes de septiembre adornó el título de campeón del mundo con una nueva plusmarca universal. No fue sencillo. Lo superó a la primera, pero por ponerle alguna pega –si es que se puede– a esta leyenda del atletismo, dejó el listón cimbreando. Pero no cayó.

Ahora, las miradas se fijan en la próxima cita grande. Mondo Duplantis volverá a la acción en el Mundial de pista cubierta que se celebrará a finales de marzo. Allí buscará el cuarto título de campeón del mundo bajo techo y no hay que descartar que busque ese 6,32 que ya aparece en el horizonte como nuevo objetivo de un insaciable atleta.