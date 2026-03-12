Endrick neutraliza a un Celta con 10

Un gol de Endrick evitó que el Celta de Vigo diera una de las sorpresas de estos octavos de la Europa League. El brasileño apareció en el 88′ para batir a Radu con un disparo raso que neutraliza a los gallegos y lleva la eliminatoria a la vuelta empatada. El Olympique de Lyon lo buscó, sobre todo en una segunda parte en la que jugaron con uno más por la expulsión de Borja Iglesias y, finalmente, lograron empatar un choque que parecía decidirse por un tanto de Javi Rueda.

El conjunto vigués se tuvo que conformar con el empate después de una buena actuación en Balaídos, lastrada por la expulsión de Borja Iglesias en el minuto 55 y el fallo de Ionut Radu en el gol de Endrick. Los focos estaban sobre el brasileño, cedido por el Real Madrid, y respondió como lleva haciendo desde su llegada a Francia.

Los de Claudio Giráldez se fueron por delante al descanso sofocando el factor Endrick, quien amenazó los dominios locales junto a Corentin Tolisso, gracias al 1-0 de Javi Rueda en el minuto 25. El Celta tuvo también una clara ocasión en mano a mano de Borja Iglesias con el meta rival, mientras que el Lyon, que le puso velocidad y ritmo, no encontró su gol.

Los galos mantuvieron el dominio del balón en el segundo tiempo y la calma la rompió otro disparo con veneno de Endrick. Entonces, aún con más de media hora por delante, el Celta se quedó con uno menos por la segunda amarilla a Borja Iglesias, expulsado por un codazo. El equipo de Giráldez, acostumbrado a más de una épica esta campaña, se sacrificó para guardar la renta que se esfumó en el 87′.

Entre Radu y los postes los locales aguantaron hasta que el meta falló en el enésimo intento de Endrick, quizá el que más fácil parecía. El Lyon se volcó y el Celta se quedó sin ventaja de cara a la vuelta a domicilio, con la eliminatoria abierta en busca del billete a cuartos de final, en siete días.