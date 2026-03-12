Los ingredientes especiales que necesitas para conseguir una tortilla de patatas perfecta, según el chef Martín Berasategui

El chef Martín Berasategui tiene una serie de ingredientes especiales que necesitas para conseguir una tortilla de patatas perfecta. Una combinación de ingredientes que pueden ser claves y que nos harán descubrir lo mejor de un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha desconoceríamos. Una de las recetas más especiales de nuestro día a día puede acabar siendo la que nos acompañará con una manera de ver el mundo que puede ser clave en estos días que tenemos por delante.

Es hora de conocer lo que nos está esperando en unas jornadas en las que podemos degustar una buena tortilla de patatas siguiendo las directrices de uno de los chefs más importantes de nuestro país.

El chef Martín Berasategui tiene los ingredientes para crear una tortilla perfecta

La tortilla perfecta sí que existe y puede llegar después de una serie de peculiaridades que aparecen en las cocinas de los mejores chefs.

La cocina española incluye recetas baratas y deliciosas que han conquistado a medio mundo, entre las que destaca una tortilla de patatas de excepción.



Este chef profesional nos enumera los ingredientes de primera calidad. Martín Berasategui sabe bien cómo preparar esta delicia.

Los ingredientes que necesitas para crear una tortilla de lujo

Tal y como nos explica Martín Berasategui: «Para dar un toque especial a la tortilla hay que freír las patatas primero a fuego fuerte, y añadir pimiento verde y ajo al sofrito». Este sencillo truco puede cambiarlo todo ya que le dará a las patatas un acabado de 10, más meloso y suave. Más allá de las cantidades o la existencia o no de cebolla, podemos estar ante el truco definitivo para conseguir una tortilla de excepción.

Te proponemos una receta que te ayudará a crear un plato de esos que impresionan a una velocidad de récord. Una comida rápida de la que se ha hecho toda la vida y es de lo más saludable posible, un buen básico que no puedes dejar escapar.

Ingredientes:

750 gramos de patatas

2 cebollas

6 huevos

½ vaso de agua

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta negra fresca

Cómo preparar la tortilla de patatas con cebolla caramelizada:

Pelar y cortar las cebollas en juliana, pelar y cortar las patatas en rodajas finas. En una sartén sofreír las cebollas en dos cucharadas de aceite de oliva con una pizca de sal para que vaya liberando líquido. Apenas se hayan dorado un poco comenzar a remover y agregar un poquito de agua para evitar que se quemen. Seguir removiendo hasta que reduzca y tome un color acaramelado. Reservar. Al mismo tiempo, en otra sartén, freír las patatas en abundante aceite de oliva, a fuego bajo, durante unos 20 minutos, removiendo de vez en cuando hasta que algunas patatas comiencen a dorarse. Retirar del fuego y limpiar la sartén. Batir los huevos en un bol grande, agregar las patatas, salpimentar e incorporar las cebollas caramelizadas; mezclar bien y dejar en reposo 5 minutos. Calentar en la sartén una cucharada de aceite y verter el contenido del bol; cocinar por un lado hasta que cuaje, voltear la tortilla y cocinar unos minutos más por el otro lado. El punto final de la tortilla varía mucho en función de los gustos de quien la vaya a comer. A algunas personas les gusta bien jugosa, que se note incluso el huevo y a otras que esté bien cuajada.

Atrévete a descubrir uno de los platos típicos más deliciosos que existen. Una combinación e ingredientes que, sin duda alguna, deberás empezar a descubrir de la mano de unas recetas de esas que te enseñan los mejores trucos para conseguir un resultado perfecto.