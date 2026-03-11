Cuál es el mejor vino para hacer torrijas perfectas

Las torrijas son uno de esos postres que nunca pasan de moda. Aunque son muy tradicionales las de leche, las de vino están muy ricas. Este tipo de torrija tiene un toque diferente. El vino aporta aromas más intensos, un punto afrutado y un sabor muy especial que combina genial con la canela y el limón. Pero claro, cuando alguien decide prepararlas así surge una duda bastante lógica: ¿qué vino conviene usar para que queden realmente buenas?

La elección del vino es más importante de lo que parece. El pan se empapa completamente en el líquido, así que el sabor del vino termina siendo uno de los protagonistas del postre. Elegir bien puede hacer que las torrijas queden equilibradas, aromáticas y mucho más interesantes.

El papel del vino en esta receta

Aunque hoy mucha gente prepara torrijas con leche, la versión con vino tiene una tradición bastante antigua. Durante siglos, el vino formaba parte habitual de la cocina y era un ingrediente muy accesible, por lo que no era raro usarlo también en postres.

El proceso de la receta es bastante simple. Primero se corta el pan en rebanadas y se empapa en vino aromatizado con azúcar, canela y piel de limón. Luego pasamos el pan por huevo batido y se fríen hasta que quedan doradas por fuera y muy jugosas por dentro.

Tipos de vino que funcionan mejor

No todos los vinos sirven igual para esta receta. Algunos pueden resultar demasiado secos o fuertes y estropear un poco el sabor final. Por eso conviene elegir variedades que aporten equilibrio.

Vino blanco semidulce

El toque dulzor y agradable de este vino lo hacen ideal para las torrijas. Además, sus notas afrutadas combinan muy bien con los aromas de la canela y el limón que se utilizan para infusionar el líquido.

Vino dulce o moscatel

Otra alternativa bastante popular es usar vino dulce, especialmente moscatel. Para torrijas que queramos con un sabor muy intenso.

Vino blanco suave

Si prefieres que el sabor del vino no sea demasiado protagonista, también puedes optar por un vino blanco suave y ligero. No dominará el resto de ingredientes, pero seguirá aportando un matiz diferente al postre.

Es una opción bastante segura si es la primera vez que haces torrijas con vino.

Otras versiones de torrijas que también merecen la pena

Aunque las torrijas con vino tienen un sabor muy característico, hay muchas otras formas de prepararlas y todas tienen su encanto.

Para torrijas con toque más crujiente por fuera, puedes probar las torrijas caramelizadas, que llevan una capa de azúcar tostado que recuerda bastante a la crema catalana.

Otra opción interesante para quienes prefieren algo un poco más ligero son las torrijas al horno caseras. En lugar de freírlas, se cocinan en el horno, lo que reduce bastante la cantidad de aceite.

Y si en casa hay personas con intolerancia al gluten, también existe la posibilidad de preparar unas buenas torrijas sin gluten.

Si tienes buen pan, un vino que te guste y un poco de cuidado al freírlas, seguro que vas a conseguir unas torrijas caseras llenas de sabor.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 35 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 280 calorías por torrija

Tipo de cocina: española tradicional

Tipo de comida: postre dulce