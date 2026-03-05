Torrijas caramelizadas: receta fácil y crujiente paso a paso
Receta de torrijas caramelizadas paso a paso: crujientes por fuera, tiernas por dentro y con un toque dulce irresistible para Semana Santa.
Torrijas con leche de coco
Torrijas caseras de plátano sin azúcar
Riquísimas torrijas de miel
Las torrijas ya forman parte de la gastronomía española más conocida en todo el mundo. Durante años han sido un postre muy ligado a la Semana Santa, pero hoy en día se preparan en muchas casas en cualquier época del año. Y la verdad es que tiene sentido. Con pocos ingredientes se puede hacer un dulce que siempre triunfa.
El secreto está en algo muy simple: buen pan, leche aromatizada y un poco de paciencia al cocinarlas. A partir de ahí cada persona tiene su manera de hacerlas. De hecho, hay quienes prefieren las clásicas torrijas con pan duro y leche, que son probablemente la versión más conocida.
Ingredientes
Para preparar esta receta para cuatro personas necesitarás:
Preparación paso a paso
- Empieza aromatizando la leche. Ponla en un cazo con la canela y la piel de limón y caliéntala a fuego medio. No hace falta que hierva, solo que coja sabor.
- Mientras tanto corta el pan en rebanadas gruesas. Este detalle es importante, porque si son demasiado finas pueden romperse al empaparlas.
- Cuando la leche esté templada, colócala en una fuente y añade el pan. Déjalo unos minutos para que absorba bien el líquido.
- Después bate los huevos en un plato y pasa cada rebanada por el huevo.
- Calienta aceite en una sartén y fríe las torrijas hasta que estén doradas por ambos lados. Cuando las saques, ponlas sobre papel de cocina.
Cómo conseguir el efecto caramelizado
- Puedes espolvorear con azúcar moreno por encima para luego caramelizar, o con azúcar mezclado con canela si no vas a caramelizar.
- El siguiente paso es quemar ese azúcar con un soplete de cocina para que se forme una capa crujiente. Ese es el detalle que convierte unas torrijas normales en torrijas caramelizadas.
- Si no tienes soplete, puedes usar el grill del horno durante unos minutos.
- Otra opción es acompañar las torrijas con una rica salsa toffe, que elaboraremos con una base de caramelo a la que iremos añadiendo una vez dorado el caramelo, un poco de leche o de nata.
Variaciones que también merecen la pena
Las torrijas tienen muchas versiones diferentes.
- Por ejemplo, las torrijas de vino tradicionales sustituyen la leche por vino y tienen un sabor bastante característico.
- Otra alternativa interesante son las torrijas al horno ligeras, que se cocinan sin freír y resultan algo más suaves.
- También hay recetas que incluyen licor para dar más aroma, como las torrijas caseras con anís, muy populares en algunas regiones.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 35 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional: aproximadamente 320 kcal por torrija
Tipo de cocina: cocina española
Tipo de comida: postre tradicional