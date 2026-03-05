Recetas de postres

Torrijas caramelizadas: receta fácil y crujiente paso a paso

Torrijas caseras
Receta de torrijas.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Receta de torrijas caramelizadas paso a paso: crujientes por fuera, tiernas por dentro y con un toque dulce irresistible para Semana Santa.

Torrijas con leche de coco

Torrijas caseras de plátano sin azúcar

Riquísimas torrijas de miel

Las torrijas ya forman parte de la gastronomía española más conocida en todo el mundo. Durante años han sido un postre muy ligado a la Semana Santa, pero hoy en día se preparan en muchas casas en cualquier época del año. Y la verdad es que tiene sentido. Con pocos ingredientes se puede hacer un dulce que siempre triunfa.

El secreto está en algo muy simple: buen pan, leche aromatizada y un poco de paciencia al cocinarlas. A partir de ahí cada persona tiene su manera de hacerlas. De hecho, hay quienes prefieren las clásicas torrijas con pan duro y leche, que son probablemente la versión más conocida.

Ingredientes

Para preparar esta receta para cuatro personas necesitarás:

  • 1 barra de pan del día anterior
  • 500 ml de leche
  • 1 rama de canela
  • Piel de limón
  • 2 huevos
  • Azúcar
  • Canela en polvo
  • Aceite de oliva suave

    • Preparación paso a paso

    1. Empieza aromatizando la leche. Ponla en un cazo con la canela y la piel de limón y caliéntala a fuego medio. No hace falta que hierva, solo que coja sabor.
    2. Mientras tanto corta el pan en rebanadas gruesas. Este detalle es importante, porque si son demasiado finas pueden romperse al empaparlas.
    3. Cuando la leche esté templada, colócala en una fuente y añade el pan. Déjalo unos minutos para que absorba bien el líquido.
    4. Después bate los huevos en un plato y pasa cada rebanada por el huevo.
    5. Calienta aceite en una sartén y fríe las torrijas hasta que estén doradas por ambos lados. Cuando las saques, ponlas sobre papel de cocina.Torrijas

    Cómo conseguir el efecto caramelizado

    • Puedes espolvorear con azúcar moreno por encima para luego caramelizar, o con azúcar mezclado con canela si no vas a caramelizar.
    • El siguiente paso es quemar ese azúcar con un soplete de cocina para que se forme una capa crujiente. Ese es el detalle que convierte unas torrijas normales en torrijas caramelizadas.
    • Si no tienes soplete, puedes usar el grill del horno durante unos minutos.
    • Otra opción es acompañar las torrijas con una rica salsa toffe, que elaboraremos con una base de caramelo a la que iremos añadiendo una vez dorado el caramelo, un poco de leche o de nata.

    Variaciones que también merecen la pena

    Las torrijas tienen muchas versiones diferentes.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 35 minutos
    Porciones: 4 personas
    Información nutricional: aproximadamente 320 kcal por torrija
    Tipo de cocina: cocina española
    Tipo de comida: postre tradicional

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas