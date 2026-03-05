Recetas de postres

Torrijas canarias: receta tradicional dulce paso a paso

Torrijas
Receta de torrijas.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Descubre cómo hacer torrijas canarias tradicionales con su sabor auténtico y una receta fácil paso a paso para disfrutarlas en casa.

Torrijas con leche de coco

Torrijas caseras de plátano sin azúcar

Torrijas con anís y licor

Las torrijas canarias forman parte de esos dulces tradicionales que recuerdan a celebraciones familiares y recetas que se preparan con calma en casa. Aunque las torrijas se consumen en muchas zonas de España, en Canarias tienen su propio estilo. Suelen llevar ingredientes sencillos y un toque aromático que las hace muy especiales.

Las torrijas canarias son uno de esos dulces sencillos que, sin embargo, siempre triunfan. No tienen ingredientes complicados ni requieren técnicas especiales, pero cuando salen de la sartén es difícil resistirse. Son dulces, suaves por dentro y con un sabor que recuerda a las recetas de casa.

En Canarias se preparan desde hace muchos años, sobre todo durante la Semana Santa. Además, es una receta muy ligada al aprovechamiento con pan del día anterior, duro al tacto pero que puede absorber líquido todavía. Realmente es parecida a torrijas con pan duro y leche, una de las versiones más populares.

Ingredientes

Para preparar esta receta para cuatro personas necesitas:

  • 1 barra de pan del día anterior
  • 500 ml de leche
  • 1 rama de canela
  • Piel de limón
  • 2 huevos
  • Azúcar
  • Canela en polvo
  • Aceite de oliva suave
  • Miel (opcional)

    • Preparación paso a paso

    1. Empezamos dando aroma a la leche. poniéndola en un cazo junto con la canela y la piel de limón. Cocinamos a fuego medio y tapamos.
    2. Mientras tanto corta el pan en rebanadas gruesas. Este detalle es importante, porque si son demasiado finas pueden romperse al empaparse.
    3. Cuando la leche esté templada, colócala en una fuente amplia y añade el pan para que se empape. Déjalo unos minutos para que absorba bien el líquido.
    4. Después bate los huevos en un plato y pasa cada rebanada de pan por el huevo.
    5. Calienta aceite en una sartén y fríe las torrijas hasta que estén doradas por ambos lados. Cuando estén listas, déjalas unos minutos sobre papel de cocina.torrijas

    El toque final

    1. Una vez fritas, espolvorea azúcar y canela por encima. En muchas casas de Canarias también se añade un poco de miel antes de servirlas.
    2. Ese pequeño detalle hace que el sabor sea más intenso y que el postre tenga un toque diferente.

    Otras recetas de torrijas

    Aquí tienes más ideas de este conocido postre:

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 35 minutos
    Porciones: 4 personas
    Información nutricional: aproximadamente 300 kcal por torrija
    Tipo de cocina: cocina canaria
    Tipo de comida: postre tradicional

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas