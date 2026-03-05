Torrijas canarias: receta tradicional dulce paso a paso

Las torrijas canarias forman parte de esos dulces tradicionales que recuerdan a celebraciones familiares y recetas que se preparan con calma en casa. Aunque las torrijas se consumen en muchas zonas de España, en Canarias tienen su propio estilo. Suelen llevar ingredientes sencillos y un toque aromático que las hace muy especiales.

Las torrijas canarias son uno de esos dulces sencillos que, sin embargo, siempre triunfan. No tienen ingredientes complicados ni requieren técnicas especiales, pero cuando salen de la sartén es difícil resistirse. Son dulces, suaves por dentro y con un sabor que recuerda a las recetas de casa.

En Canarias se preparan desde hace muchos años, sobre todo durante la Semana Santa. Además, es una receta muy ligada al aprovechamiento con pan del día anterior, duro al tacto pero que puede absorber líquido todavía. Realmente es parecida a torrijas con pan duro y leche, una de las versiones más populares.

Ingredientes

Para preparar esta receta para cuatro personas necesitas:

1 barra de pan del día anterior

500 ml de leche

1 rama de canela

Piel de limón

2 huevos

Azúcar

Canela en polvo

Aceite de oliva suave

Miel (opcional)

Preparación paso a paso

Empezamos dando aroma a la leche. poniéndola en un cazo junto con la canela y la piel de limón. Cocinamos a fuego medio y tapamos. Mientras tanto corta el pan en rebanadas gruesas. Este detalle es importante, porque si son demasiado finas pueden romperse al empaparse. Cuando la leche esté templada, colócala en una fuente amplia y añade el pan para que se empape. Déjalo unos minutos para que absorba bien el líquido. Después bate los huevos en un plato y pasa cada rebanada de pan por el huevo. Calienta aceite en una sartén y fríe las torrijas hasta que estén doradas por ambos lados. Cuando estén listas, déjalas unos minutos sobre papel de cocina.

El toque final

Una vez fritas, espolvorea azúcar y canela por encima. En muchas casas de Canarias también se añade un poco de miel antes de servirlas. Ese pequeño detalle hace que el sabor sea más intenso y que el postre tenga un toque diferente.

Otras recetas de torrijas

Aquí tienes más ideas de este conocido postre:

Las torrijas de vino tradicionales utilizan vino en lugar de leche y tienen un sabor bastante característico.

Otra opción interesante son las torrijas al horno ligeras, que se cocinan sin freír.

También hay recetas que incluyen licor para dar más aroma, como las torrijas caseras con anís.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 35 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 300 kcal por torrija

Tipo de cocina: cocina canaria

Tipo de comida: postre tradicional