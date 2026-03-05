Gran parte de la sociedad civil iraní no entiende la postura de Pedro Sánchez frente a la guerra en Irán. No saben cómo puede rechazar ayudar a EEUU e Israel en su iniciativa militar contra la dictadura de los ayatolás. Una de las personas que mejor ha representado el enfado de los iraníes contra el presidente español es la periodista Masih Alinejad. La también activista ha lamentado con mucha rabia que el socialista esté «al lado de los terroristas».

La opositora se ha mostrado así de rotunda contra Pedro Sánchez durante su intervención en unas jornadas organizadas por el PP en el Congreso por el 8M, Día Internacional de la Mujer: «¡¿Cómo te atreves a usar los cuerpos heridos de mi pueblo, los cuerpos heridos de más de 32.000 iraníes que se enfrentaron a un asesino?! Estás usando sus cuerpos como munición política contra otros partidos para batallas locales».

Masih Alinejad ha defendido tajante que esto va más allá de la política y que todos deberíamos ir a una: «Esto no trata de vuestra lucha, no trata de derechas o izquierdas, no se trata de republicanos o demócratas, no se trata de política. Cuando hay muertos apilados unos encima de otros en las calles, se condena. Al menos dicen una frase para mostrar su compasión, pero el presidente de España decidió mantenerse en silencio en la cara de los masacrados y de repente siente pena por la eliminación de los terroristas».

«¡Estáis en el lado de los asesinos!», ha asegurado la opositora con mucha indignación en el Congreso ante el aplauso de los diputados presentes del Partido Popular. Además, ha defendido que no hay que estar a favor de Trump para apoyar la libertad del pueblo iraní: «Te guste Trump o no, no nos vamos a casar con él, no necesitamos que nos guste, pero hizo lo correcto y este es el verdadero liderazgo. Eliminar a los terroristas no es una tragedia, es una muestra de justicia para las víctimas».

Por otro lado, Masih Alinejad se ha preguntado «dónde estaban las leyes internacionales» cuando las mujeres iraníes eran asesinadas en la cárcel «por el crimen de mostrar su pelo». «Si comparto estas historias, la brutalidad de la ideología islámica, algunos políticos occidentales me dicen que estoy causando la islamofobia. La islamofobia es un miedo irracional, pero mi miedo es racional. Mi miedo y el miedo de millones de mujeres en Irán, en Afganistán, es racional», ha afirmado.

Defiende la libertad de las mujeres

Sobre el uso del hiyab, la opositora ha criticado duramente a la izquierda en España por defender su uso como si fuera algo libre para las mujeres iraníes: «Creo que no son naives (ingenuos). Están actualmente jugando en las manos de la República Islámica». Además, ha aseverado que todas las mujeres presentes en la sala son «criminales» a los ojos ayatolás en su país, que serían arrestadas e incluso asesinadas si se sientan en un banco junto a los hombres.

En este sentido, ha apuntado que su madre usa el hiyab, pero «nunca» la ha forzado a utilizarlo. «Esa es la verdadera cultura de mi nación. Cuando fuerzan a la mitad de la población a cubrirse, significa que hacen de nuestro cuerpo una batalla», ha apuntado, para después añadir que no están «luchando contra un pequeño trozo de tela», sino que rechazan el «símbolo de un régimen bárbaro», uno de los «más visibles» de Irán.

Alinejad ha preguntado cuántos de los presentes han leído la novela o han visto la serie de El cuento de la criada como muchos occidentales. «Su entretenimiento, su ficción, es la realidad en Irán, en Afganistán, bajo las leyes de sharia», ha señalado, para añadir que «los feministas occidentales juegan en este juego».