Un Mundial ‘vibrante’ y en jaque por la guerra en Oriente Medio

El Mundial de Fórmula 1 2026 ya está aquí. Este viernes, de madrugada en España, arranca la tradicional cita inaugural en el Gran Premio de Australia, una prueba marcada por la incertidumbre generada alrededor del cambio de reglamento en los monoplazas. A diferencia de en los años anteriores, esta temporada parte sin un favorito claro y el que más rápido entienda los muchos reajustes a la hora de pilotar podría ser el que se lleve el gato al agua.

Una temporada vibrante, aplicándose el término de la vibración que está lastrando a Fernando Alonso con el nuevo Aston Martin, que comienza marcada por la guerra en Oriente Medio y la negatividad con la celebración del cuarto y el quinto GP en Bahréin y Arabia Saudí. El conflicto armado ha puesto en jaque ambas carreras y, en el caso de Sakhir, se da prácticamente por descartado que se pueda llevar a cabo durante 2026.

Así, la F1 se ha puesto manos a la obra para buscar soluciones y mantener en 24 las citas de su largo calendario. Ímola, a priori fuera de éste, aparece como alternativa a Bahréin, mientras que Arabia apunta a aplazarse para otro momento durante la temporada. Será asunto de estado para la organización durante el desarrollo del fin de semana en Melbourne, aunque el gran atractivo estará en lo que ocurra sobre el asfalto del circuito Albert Park.

Allí se batirán el duelo el actual campeón, Lando Norris, y pilotos de la talla de Max Verstappen (cuatro títulos), Lewis Hamilton (siete), nuevos aspirantes como George Russell y Charles Leclerc y, por supuesto, los que siempre dan que hablar, los españoles Alonso y Carlos Sainz. Mercedes y Ferrari buscan dar caza definitivamente a los dos últimos ganadores del Mundial de constructores, McLaren y Red Bull, mientras que Aston Martin y Williams confían en seguir creciendo para logralo algún día.

Concluida la era efecto suelo, claramente dominada por Red Bull en su primera mitad y por Verstappen en buena parte de la segunda, Australia será testigo del estreno del modo adelantamiento o del boost. Una serie de botones que imperarán durante los próximos cuatro años y que tanto Alonso como Sainz y el resto de los 22 integrantes de la parrilla tratarán de entender y usar en su beneficio lo antes posible para paliar las carencias de sus nuevos monoplazas y motores.

Calendario del Mundial de Fórmula 1 2026

A la espera de cambios por el mencionado conflicto en Oriente Medio, el Mundial que inicia este viernes 6 de marzo en Australia volverá a contar con 24 Grandes Premios, seis de ellos al sprint (China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Holanda y Singapur), y terminará el 6 de diciembre, otra vez en Abu Dabi. Por primera vez en la historia, habrá dos carreras en nuestro país: del 12 al 14 de junio en Montmeló y del 11 al 13 de septiembre en el estreno de Madring, el nuevo GP de España en la capital.