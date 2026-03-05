La Premier League explota contra las artimañas del Arsenal: “Tienen sus propias reglas”

El imponente liderato del Arsenal en la Premier League no gusta a todos. Los gunners están acostumbrados a la crítica, más si cabe ahora que las cosas van tan bien en cuanto a números para ellos. El club londinense es líder de la liga más exigente del mundo con 67 puntos, siete más que un Manchester City que cuenta con un partido menos disputado. Pero las críticas al Arsenal en Inglaterra y la Premier llegan por parte de otros clubes y ex jugadores, que ven en los gunners otras reglas y unas artimañas para nada justas.

Ha sido tras el último triunfo del Arsenal ante el Brighton, con mínimo 0-1 obra de Bukayo Saka tras la ayuda y desvío de un defensor, lo que ha permitido a los gunners reforzar su liderato una jornada más. El cómo lograron el triunfo no gustó para nada al entrenador rival, el alemán Fabian Hürzeler, que ha sido muy duro con el estilo de juego de los londinenses, las artimañas que usan en los córners y su recurrente pérdida de tiempo en ellos.

Es cierto que los números del Arsenal ante el Brighton este pasado fin de semana no son propios, quizá, de un equipo que lidera la Premier League con tanto descaro. Tras el 0-1, que subió al marcador en el minuto 9, el cuadro gunner se encerró y mostró una versión de sí mismo poco atractiva, encerrado y muy conservadora que, a la postre, le sirvió para llevarse los puntos.

«¿Alguien ha disfrutado de este partido de fútbol?», expresaba en rueda de prensa tras el partido Hürzeler, que fue tan duro como crudo contra el estilo de juego del Arsenal y cómo les hace jugar Mikel Arteta, atacando duramente al entrenador español por usar triquiñuelas y jugar al límite: «El Arsenal está haciendo sus propias reglas. Yo nunca seré ese tipo de entrenador que intenta ganar de esa manera. El límite lo tiene que poner la Premier League, ellos pueden hacer lo que quieran. Si le preguntaras a todos los que están aquí en esta sala si les ha gustado el partido, quizá solo uno levantaría la mano, porque es un gran aficionado del Arsenal».

El equipo de Hürzeler tuvo más la pelota, disparó más, tanto en intentos como con dirección a portería, completó más pases y fue más preciso con ello, pero se fue de vacío. «Solo hubo un equipo que intentó jugar al fútbol», recalcó el alemán, en la misma sintonía que uno de jugadores, el veterano Pascal Gross, que consideró que el partido fue «una pérdida de tiempo» por cómo jugó el conjunto gunner: «No hay palabras para describir lo que pasó con el Arsenal. Ya he dado mi opinión al respecto. Estoy muy orgulloso de mis aficionados por cómo nos han apoyado. Cada uno puede tomar su propia decisión, pero estoy seguro de que a nadie le gusta ver estos partidos de fútbol. He expresado mi opinión y creo que es justa. Los aficionados al fútbol quieren ver un partido de fútbol, no una pérdida de tiempo».

Gross fue más explícito y denunció que los jugadores del Arsenal «en los córners nos bloquean, ni siquiera miran el balón», afirmando que es su patrón: «Así es como funciona, pero también es la razón por la que mantienen la portería a cero. Defienden con fuerza y al límite. Eso rompe el ritmo. Si ves los partidos, verás que son muy buenos haciéndolo. Se toman su tiempo para prepararse. Eso les favorece».

Ese tiempo que se «toman» los jugadores del Arsenal «para prepararse» en los córners lo refutan los datos de Opta, que colocan a los gunners como el club de toda la Premier League que más tiempo demora para lanzarlos: más de dos horas en 30 partidos de liga, una media de 4 minutos y 18 segundos por partido y una media de 44 segundos por lanzamiento. De hecho, 16 de los 59 goles que llevan este curso han sido desde el saque de esquina: están a un gol de hacer historia como el club que más goles ha marcado de córner en una misma campaña.

Otro crítico, un viejo conocido de la Premier League como es el nigeriano Obi Mikel, también fue duro con el Arsenal tras el duelo ante el Chelsea de hace una semana. «Me siento un poco decepcionado. Queremos ver partidos fluidos, con pases, ataques, ocasiones de gol… Y vemos tres goles a balón parado. Ganar era obviamente muy importante para el Arsenal, pero como aficionado quiero ver más», criticó el ex jugador, ya retirado, que espera más: «Fue difícil de ver. Me dolió verlo. No pasó gran cosa. Esperabas ver mucho más de los equipos».

«El Arsenal… Sí, ganaron el partido, pero jugaron fatal. Fue horrible verlos jugar. No había creatividad en el equipo», analizaba Mikel, que subía el tono: «Están haciendo trampa. ¿Me estás diciendo que esos saques de esquina son legales? No hubo emoción, no hubo nada. Cuando vi ese partido, cuando vi los saques de esquina y los tiros libres, lo que estaba pasando en el área, era un caos. Y eso es lo que quiere el Arsenal, quieren ese caos. Quieren empujones, esos forcejeos, esos agarrones… Es una pesadilla. Es ilegal. Los árbitros no pueden permitir que siga ocurriendo. Lo dije desde el primer día, no es legal. No se debería permitir que el Arsenal haga esto semana tras semana».