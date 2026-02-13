Guardiola defiende la «inmigración» para recordar que «es catalán»: «Aceptemos otras culturas»

Pep Guardiola continúa sacando su lado político e independentista en las ruedas de prensa. El técnico catalán aprovechó los focos del fútbol con la previa de un partido de FA Cup del Manchester City para salir en defensa de la llegada de inmigrantes a otro países. Unas declaraciones en las que volvió a utilizar el deporte para hacer apología de sus ideales en lugar de analizar el duelo de este fin de semana.

Todo surgió a raíz de las declaraciones del copropietario del Manchester United, Jim Ratcliffe sobre el perjuicio que está generando la llegada: «No puedes tener una economía en la que nueve millones de personas reciben ayudas sociales y no dejan de llegar enormes cantidades de inmigrantes. Reino Unido ha sido colonizado y nos está costando mucho dinero», comentó.

En cambio, Guardiola ha defendido que se defiendan otras culturas para «favorecer la sociedad»: «Tengo un gran aprecio por Sir Jim, tuve la suerte de conocerlo. Después hizo una declaración para disculparse. No voy a comentar lo que dijo Sir Jim Ratcliffe porque después dijo exactamente lo que quería decir, pero el problema que tenemos en todos los países es que tratamos a los inmigrantes o a las personas que vienen de otros países como la causa de los problemas que tienen nuestros países, y eso es un problema muy, muy, muy, muy grande», declaró en rueda de prensa.

Horas más tarde, Ratcliffe tuvo que salir a rectificar sus palabras: «Lamento que mi elección de palabras haya ofendido a algunas personas en el Reino Unido y Europa y haya causado preocupación, pero es importante plantear la cuestión de una inmigración controlada y bien gestionada que apoye el crecimiento económico», señaló.

Guardiola vuelve a sacar su lado independentista

Guardiola defendió el derecho de todos a luchar por «un futuro mejor». «Yo soy catalán y tú británico, ¿qué influencia tuvimos en el lugar donde nacimos? Fueron mamá y papá. Todo el mundo quiere tener una vida mejor y la perspectiva de un futuro mejor para sí mismo, su familia y sus amigos, y a veces las oportunidades surgen en el lugar donde naces y otras en el lugar al que vas», indicó.

«Antes era muy difícil viajar, pero hoy en día en una hora puedes estar en cualquier parte. El color de la piel o el lugar donde naciste no marcan la diferencia, tenemos mucho trabajo por delante en ese sentido. No siento que, por ser catalán, sea mejor que tú. Mi educación cuando nací y viajé por México y Catar o viví en Italia, Inglaterra o Alemania, es solo una ventaja de mi personalidad», añadió.

«He conocido a gente increíblemente agradable viajando y eso es lo que importa, pero no me hace sentir mejor por el simple hecho de haber nacido en un lugar u otro. La mayoría de la gente huye de sus países por los problemas que hay en ellos, no porque quieran marcharse. Cuanto más aceptemos otras culturas, las aceptemos de verdad, mejor será la sociedad», recalcó.

Los comentarios de Ratcliffe fueron muy criticados por el primer ministro británico, Keir Starmer, y por el alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham. La Asociación de Prensa ha pedido que las declaraciones de Ratcliffe sean examinadas por la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA, por sus siglas en inglés); el jueves por la tarde, el Manchester United emitió un comunicado en el que afirmaba que el club se enorgullece de ser «inclusivo y acogedor».

«Nuestro diverso grupo de jugadores, personal y comunidad global de seguidores refleja la historia y el patrimonio de Mánchester, una ciudad que cualquiera puede llamar su hogar. Desde el lanzamiento de All Red All Equal en 2016, hemos incorporado la igualdad, la diversidad y la inclusión en todo lo que hacemos. Seguimos profundamente comprometidos con los principios y el espíritu de esa campaña», afirmó entonces el Manchester United.