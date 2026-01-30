Guardiola vuelve a meterse en política y se viste de ciudadano de Gaza: «Los hemos dejado solos»

Pep Guardiola fue uno de los protagonistas del concierto benéfico por Palestina, celebrado en el Palau Sant Jordi de Barcelona. El entrenador del Manchester City, que subió al escenario luciendo un pañuelo palestino, abrió el evento del jueves 29 de enero en al Ciudad Condal con un discurso en el que dejó claras sus preferencias políticas. «Los hemos dejado solos», declaró Guardiola sobre la situación del conflicto palestino-israelí.

La intervención del que fuera futbolista y entrenador del FC Barcelona se enmarcó dentro de un acto, organizado por Act x Palestine, en el que hubo actuaciones musicales de artistas como Morad, Bad Gyal y la aparición sorpresa de Rosalía. Pep Guardiola comenzó su discurso con el tradicional saludo árabe «Salam Aleykoum» (la paz sea contigo). Unas palabras que acompañó portando la Kufiya, un pañuelo tradicional de Oriente Medio que se ha convertido en un símbolo asociado al pueblo palestino.

Después de recibir los aplausos del público del Palau Sant Jordi tras su saludo, el técnico catalán realizó una breve exposición sobre la causa de Palestina. «Pienso que los hemos dejado solos. Siempre pienso que deben decir: ‘¿Dónde están? Vengan a ayudarnos’. Y hasta ahora, incluso ahora, no lo hemos hecho», exclamó Guardiola. El entrenador del Manchester City viajó a Barcelona aprovechando el periodo de descanso entre el duelo de Champions de su equipo ante el Galatasaray del miércoles y el partido de Premier League de este domingo frente al Tottenham.

Pep Guardiola remarcó su postura ante la situación en Palestina en el concierto benéfico celebrado en Barcelona, posicionándose del lado de «los más débiles». «Nos presentamos ante el mundo para demostrar que estamos del lado de los más débiles. En este caso, se trata de Palestina, y de todas las causas justas», prosiguió el de Santpedor en su exposición. El técnico volvió a posicionarse políticamente en la parte palestina, como ya hizo el pasado mes de noviembre al promocionar el amistoso entre las selecciones de Cataluña y Palestina.

Guardiola contra las élites

El ex futbolista cerró su intervención en el Palau Sant Jordi con un ataque a las potencias mundiales y a sus dirigentes. «Los poderosos son cobardes porque envían a gente inocente a matar a gente inocente». Una realidad que, según Pep Guardiola, contrasta con la suya: «Mientras… ellos están en casa con calefacción cuando hace frío y aire acondicionado cuando hace calor”. De esta forma, el técnico catalán ha vuelto a meterse en política, como acostumbra desde su época de jugador con su declarado independentismo catalán, y desde hace años con la causa palestina.