La confesión de Guardiola al gol de Trubin al Real Madrid: «Dije ‘¿a dónde vas?’»

Pep Guardiola fue uno de los grandes beneficiados de la derrota del Real Madrid en Lisboa. El técnico catalán estuvo muy pendiente de los minutos finales de los de Álvaro Arbeloa después de vencer en el Etihad al Galatasaray y el gol de Trubin dejó una curiosa anécdota cuando tuvo que ir a sala de prensa para analizar la fortuna de haberle quitado la plaza al conjunto blanco.

Pese a la irregular temporada del club inglés, el exceso de relajación del Real Madrid provocó que José Mourinho venciera la batalla con una clase de presión y motivación al verse al borde del abismo. Remontó el partido y, cuando era la última jugada, mandó al portero subir al remate para agotar la última opción que había. Un atrevimiento que tuvo el mejor premio posible al tener un ‘gol average’ que superaba al Marsella para quedarse con la última plaza para jugar los play offs.

Como daño colateral, los ingleses también celebraron la victoria de Mourinho: «Estar en el top-8 era el primer objetivo porque todo estaba muy igualado. Tuvimos en nuestro partido muchas ocasiones de marcar más goles. No lo pudimos hacer y al final dependimos del resto de equipos. Seguro que mejoramos», comenzó explicando Guardiola ante los medios en zona mixta.

Con 3-2 en el descuento, tan solo un gol del Real Madrid hubiese bastado para acabar octavo al tener mejor balance de goles, pero Mourinho terminó echando un cable a Guardiola, aunque este reconoció que no hubiese hecho lo mismo:»El Real Madrid pudo haber marcado y nos pudimos quedar fuera del top-8. Gritábamos ‘¿Dónde vas?’, cuando el portero salió de su portería, pero marcó. Me gusta este nuevo formato. Los partidos son como finales y muchos equipos están probando suerte para entrar en el top 24″, analizó en TNT Sports.

‘Really pleased to finish in the top eight’ 🤝 Pep Guardiola reflects on a comfortable evening for his Man City side… 📺 @tntsports & @discoveryplusUK | @Sports_EmmaD pic.twitter.com/lFeAG2xMTG — Football on TNT Sports (@footballontnt) January 28, 2026

Otro posible City-Real Madrid en Champions

A falta de celebrarse el viernes el sorteo, existe la posibilidad de que Manchester City y Real Madrid vuelvan a verse las caras en la Champions en unos hipotéticos octavos. Si los de Arbeloa vencen a doble partido a Bodo/Glimt o Benfica, el conjunto blanco tendría un 50% de posibilidades de jugar contra Pep Guardiola (la vuelta será en el Etihad).

Un partido que se ha convertido en un clásico estas últimas temporadas con el último recuerdo de la victoria inglesa en el Bernabéu esta temporada. Primero, el Real Madrid se centrará en el play off y en qué rival le tocará este viernes. Un camino espinoso que pudo haberse evitado en Da Luz.