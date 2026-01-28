El Real Madrid se enfrentará a Benfica o Bodo Glimt en el playoff de la Champions

El Real Madrid se medirá al Benfica portugués o al Bodo Glimt noruego en la ronda de playoffs de la Champions League. El equipo blanco perdió ante el Benfica (4-2) y eso le dejó fuera del top 8. Esto, en la práctica, es que el Real Madrid tendrá que jugar una ronda extra (la del playoff) en la que se medirá o al Benfica o al Bodo Glimt. El rival se sabrá este viernes 30 de enero.

Como ya ocurriera el año pasado, el Real Madrid tendrá que jugar esta ronda de playoffs, que equivale a una ronda de dieciseisavos, por no quedar entre los ocho primeros en la fase liga de la Champions. Antes de la última jornada, disputada este miércoles, el Real Madrid iba en tercer lugar, pero acabó noveno por su derrota en Lisboa (4-2) y por otros resultados que se dieron en la noche.

Así, el Real Madrid terminó la fase liga de la Champions en novena posición, con 15 puntos. Eso no le vale para estar entre los ocho primeros, ya que le superaron estos equipos en esta última jornada: Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Portugal y Manchester City.

Con todo ello, el Real Madrid tendrá que jugar dos partidos más en esta Champions, que se disputarán el 17 y 18 de febrero los partidos de ida, mientras que los encuentros de vuelta serán el 24 y 25 de febrero. Si el Real Madrid se mide al Benfica o al Bodo Glimt se sabrá este viernes, en el sorteo que hará la UEFA.

Se da la circunstancia que uno de esos dos posibles rivales del Real Madrid puede ser el Benfica, que es el equipo contra el que se ha enfrentado el equipo de Arbeloa este miércoles. Se podrían enfrentar otra vez en pocas semanas. El otro posible rival es el Bodo Glimt noruego, que ha logrado un épico pase al ganar al Atlético de Madrid en el Metropolitano tras ganar siete días antes al Manchester City.