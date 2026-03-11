Convocatoria del Real Madrid contra el Manchester City: Camavinga regresa a una lista con siete ausencias

La convocatoria del Real Madrid para la ida de los octavos de final de la Champions ante el Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu tiene como gran novedad el regreso de Eduardo Camavinga. El francés ha superado los problemas bucales que le obligaron a perderse los partidos ante el Getafe y el Celta. También vuelven, tras cumplir un encuentro de sanción en Liga, Huijsen y Mastantuono. El argentino, eso sí, tampoco podrá jugar el próximo fin de semana frente al Elche, ya que fue castigado con dos partidos.

Mbappé, Bellingham, Alaba, Carreras, Ceballos, Rodrygo y Militao: estas son las bajas con las que cuenta el Real Madrid para el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions. Una lista de ausencias muy importante para afrontar un partido que puede marcar el devenir de los de Arbeloa en la máxima competición continental.

Mbappé regresó de París el domingo a Madrid después de pasar casi dos semanas en su país recuperándose de la lesión que sufre en la rodilla izquierda. El galo intentará llegar al partido de vuelta, aunque parece complicado. Bellingham, que también estuvo en Londres, no regresará hasta abril. Carreras estará aproximadamente una semana de baja por una lesión en el gemelo. Alaba sufre molestias musculares. Ceballos se encuentra en una situación similar a la de Jude, al igual que Militao, mientras que Rodrygo ha sido operado recientemente de la grave lesión que sufre en la rodilla.

Con este panorama afronta el Real Madrid la ida de los octavos de final de la Champions. Los blancos llegan en una situación muy complicada y la sensación en Valdebebas, a pocas horas del encuentro, es que será muy difícil competir ante un Manchester City que atraviesa un gran momento de forma. «No hemos visto algo así en más de 10 años», aseguran desde el vestuario madridista cuando se les pregunta por la plaga de lesiones.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.

Defensas: Carvajal, Trent, Asencio, Fran García, Rüdiger, Mendy, Huijsen y Diego Aguado.

Centrocampistas: Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Cestero, Manuel Ángel, Palacios y Thiago.

Delanteros: Vini Jr., Gonzalo, Brahim y Mastantuono.