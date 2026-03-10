Alineación del Real Madrid contra el Manchester City: Thiago será titular y Arbeloa tiene dos dudas

La alineación del Real Madrid para el duelo contra el Manchester City perteneciente a la ida de los octavos de final de la Champions que se celebra en el estadio Santiago Bernabéu tendrá pocas novedades y muchas ausencias, ya que Arbeloa tiene siete bajas para este encuentro. Mbappé, Bellingham, Alaba, Carreras, Ceballos, Rodrygo y Militao están en la enfermería.

En la portería del Real Madrid para el encuentro contra el Manchester City estará Courtois. El lateral derecho es para un Trent Alexander-Arnold que deberá estar mejor que en Vigo. En el costado izquierdo repetirá Mendy, mientras que la pareja de centrales será la formada por Rüdiger y la gran duda, ya que Arbeloa deberá apostar por Huijsen, que vuelve tras cumplir un partido de sanción, o Asencio.

En el centro del campo, Tchouaméni estará en el corte, mientras que Valverde y Thiago Pitarch jugarán por delante. Camavinga regresa tras superar sus problemas bucales, pero será suplente. Por delante, formará Arda Güler, mientras que las principales referencias ofensivas serán Vinicius y, en principio, Gonzalo.

Así están los lesionados

Mbappé regresó de París el domingo a Madrid tras estar casi dos semanas en su país recuperándose de la lesión que sufre en la rodilla izquierda. El galo intentará estar en la vuelta, aunque parece complicado. Bellingham, que también estuvo en Londres, no regresará hasta abril. Carreras estará una semana de baja por una lesión en el gemelo. Alaba sufre molestias musculares. Ceballos está en una situación parecida a la de Jude, al igual que Militao. Mientras que Rodrygo ha sido operado de la grave lesión que sufre en la rodilla.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Manchester City: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen o Asencio, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Thiago Pitarch, Arda Güler; Vinicius y Gonzalo.