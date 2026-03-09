Rodrigo no entra en los planes del Real Madrid

Rodrigo Hernández disfruta de la condición de ser un jugador que gusta mucho en la planta noble del estadio Santiago Bernabéu, pero la realidad es que su contratación en estos momentos se asemeja más que complicada por diferentes motivos. El centrocampista está virtualmente descartado para ser un refuerzo del Real Madrid este próximo verano.

El primer motivo de peso reside en una cuestión económica. El centrocampista español termina contrato con el Manchester City en 2027 y para salir el próximo verano la entidad madridista debería pasar por caja y pagar una cantidad cercana a los 50 millones de euros. Una cantidad elevada para un jugador de 29 años que recientemente ha superado una grave lesión de rodilla.

Por otro lado, Rodrigo no es un jugador que encaje dentro de los planes del Real Madrid de cara al futuro. Desde Valdebebas son plenamente conscientes de que el madrileño es un futbolista de primer nivel, pero no es exactamente lo que se busca para el futuro. Sí tienen claro que deben reforzar el centro del campo y, en especial, deben buscar un mediocentro creativo, pero no es el internacional español el jugador que en estos momentos encaja.

En el Real Madrid, donde siempre reconocen que Rodrigo podría haber sido un jugador que hubiese triunfado vestido de blanco en el estadio Santiago Bernabéu, tienen claro que ahora mismo no es el momento porque es una operación de mucho riesgo. En el club blanco le observan y le desean lo mejor, pero no entra en los planes de futuro de la entidad madridista. De hecho, lo más probable es que el de Majadahonda termine renovando su contrato con el Manchester City.

Rodrigo y la lesión que le alejó del Real Madrid

En el Real Madrid lleva mucho tiempo gustando Rodrigo Hernández. Lógico, por otra parte. El Balón de Oro de 2024 es uno de los mejores jugadores del planeta y, antes de la lesión, sí que sobrevoló por Valdebebas la idea de intentar hacerse con sus servicios. Luego llegó la rotura de ligamentos y desde la entidad madridista se entendió que era una operación demasiado arriesgada que, por el momento, no están por la labor de asumir.

Al mismo tiempo, desde el club blanco también tienen claro que para poder fichar deben vender. Si no hay salidas, como la de Eduardo Camavinga, será muy complicado acudir al mercado para reforzar varias posiciones que esta plantilla necesita mejorar con urgencia. Camavinga no es el único que tendrá el cartel de transferible este verano.

Lo que es seguro es que Rodrigo regresará este miércoles al estadio Santiago Bernabéu y, una vez más, lo hará como visitante. De hecho, salvo que juegue con la selección española, parece que de aquí al final de su carrera nunca podrá ser local en Chamartín.