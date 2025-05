El Real Madrid y el Manchester City se han emplazado para hablar antes del Mundial de Clubes del futuro de dos jugadores que podrían cambiar el Bernabéu por el Etihad: Rodrygo Goes y Rodrigo Hernández. Los de Guardiola quieren al brasileño, que no es intocable para el Madrid, y el club blanco sueña con fichar al Balón de Oro, al que Pep y el City consideran “insustituible”.

Así lo reveló Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «Me dicen que hay una posibilidad. Rodrygo siempre le ha encantado al Manchester City y a Pep Guardiola. Al Real Madrid le gusta Rodrigo Hernández. Cabe la posibilidad de que hubiese un cambio de Rodrygo por Rodrigo».

Que el sueño de Pep Guardiola se llama Rodrygo Goes es un secreto a voces desde que, hace justo un año, el técnico del Manchester City hablara personalmente con el delantero brasileño para intentar que cambiara el Real Madrid por el club citizen. En aquel momento la operación no se dio porque, entre otras cosas, Rodrygo no tenía intención alguna de moverse de un equipo con el que acaba de conquistar su segunda Champions en tres temporadas y con un rol de titular indiscutible.

Ahora todo ha cambiado para Rodrygo o, mejor dicho, muchas cosas han cambiado. No su intención de seguir en el Real Madrid, donde está perfectamente adaptado tanto al club como a la ciudad, que continúa intacta, pero sí su rol en el equipo. Desplazado la pasada temporada a cuarto mosquetero con la llegada de Mbappé y sin tener de su lado ya a su gran valedor, Carlo Ancelotti, el delantero brasileño ve cómo puede volver a ser el jugador número doce del equipo, una situación que ya vivió en la Champions de las remontadas y a la que no quiere regresar.

Hay caso Rodrygo

Por eso la salida de Rodrygo del Real Madrid depende, en primer lugar, de una conversación con Xabi Alonso. Si el nuevo entrenador, que le defendió públicamente en su primera rueda de prensa, le da galones y le muestra su confianza, el brasileño está dispuesto a quedarse. Si no lo ve claro, su primera y única opción sería irse al Manchester City.

Ahí es donde entra en juego el Real Madrid, que no cierra las puertas a un traspaso de Rodrygo siempre que el jugador «lo pida», pero que conoce perfectamente que el valor del 11 en el mercado es de tres cifras. Si el Manchester City hace una oferta por Rodrygo inferior a 100 millones, el Madrid dirá su particular «never», a pesar de que las relaciones entre ambos clubes son estrechas y que la negociación quedaría estancada pero no rota.

Un caso muy distinto es el de Rodrigo Hernández. El actual Balón de Oro, que acaba de volver a los terrenos de juego tras superar una lesión de rodilla de ocho meses, es el sueño imposible de Florentino Pérez. La necesidad del Real Madrid de encontrar un centrocampista sobre el que edificar el juego es imperiosa y al internacional español el puesto de mediocentro del Madrid le sentaría como un guante.

El Real Madrid ya sabe que Rodrigo estaría encantado de volver a su ciudad y jugar de local en el Bernabéu, pero también sabe que el Manchester City no le quiere vender. Su importancia en el equipo de Guardiola es tan grande que su lesión provocó que el City se desplomara en todas las competiciones y se convirtiera en un equipo menor. Por eso los dueños del club del Etihad no están por la labor de vender a su jugador franquicia.

En todo caso, el posible aterrizaje de Rodrygo Goes en el Manchester City y el mucho menos posible de Rodri Hernández en el Bernabéu serían operaciones distintas y separadas, que no formarían parte ni de un trueque ni de una operación conjunta. De hecho, en la cúpula de Valdebebas son realistas y conscientes de que es mucho más factible el traspaso del brasileño al City que el fichaje del internacional español por el Real Madrid.