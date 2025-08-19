Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid contra Osasuna

El Real Madrid no pudo hacerse con el liderato de la clasificación de la Liga al vencer por la mínima a Osasuna la noche de este martes en el Santiago Bernabéu con un solitario gol de penalti de Kylian Mbappé nada más arrancar la segunda parte. Cierto es que si no llegaron más tantos fue por el buen hacer de su rival, ya que el cuadro rojillo colocó un cerrojo difícil de abrir desde que el colegiado Cordero Vega pitó el inicio del choque correspondiente a la primera jornada de Liga.

Los hombres de Xabi Alonso lo intentaron de todas las maneras, pero al final sólo lograron sumar una diana en su debut en esta nueva temporada muy ilusionante para el madridismo tras la llegada del entrenador tolosarra al banquillo y varios fichajes necesarios, sobre todo en la parcela defensiva.

Por su parte, el Barcelona es quien ostenta el liderato en esta primera jornada después de su polémica victoria por 0-3 al Mallorca con un tanto de Ferran Torres que no debió subir al marcador. Asimismo, los de Hansi Flick jugaron, toda la segunda parte contra nueve jugadores por las expulsiones de Morlanes y Muriqi. El tercero lo hizo Lamine Yamal ya en el tiempo de descuento. De este modo, este nuevo curso en la Liga comenzó como terminó la anterior. Con el Barcelona ganando fácil y con el arbitraje español dando el cante.

Con respecto al Atlético, ocupa la decimocuarta posición en la tabla tras sufrir un inesperado batacazo en Cornellá ante el Espanyol en los últimos compases del choque. Los del ‘Cholo’ Simeone mostraron una gran imagen en el primer tiempo, pero se diluyeron en el segundo tiempo, volviendo a cometer los mismos errores que la temporada pasada, con desajustes y un gol encajado a balón parado.

Así queda la clasificación de la Liga