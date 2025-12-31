Los mayores escándalos arbitrales en contra del Real Madrid en 2025

El 2025 ha quedado marcado por los errores arbitrales. No ha sido un año para que desde el Comité Técnico de Árbitros (CTA) saquen pecho y, prueba de ello, fue el cese al término de la pasada temporada de Medina Cantalejo como presidente del colectivo arbitral. Con la nueva directiva, tampoco es que haya mejorado mucho el nivel. Uno de los clubes más afectados por esos escándalos ha sido el Real Madrid, que ha revivido la época más negra del arbitraje sufriendo en sus propias carnes como las controvertidas decisiones y los cambios de criterio constantes les dejaban sin Liga la pasada campaña, mientras que en esta han condicionado mucho la crisis en la que ahora se ven envueltos.

Hacemos un repaso a las decisiones más polémicas que se han tomado en este año que termina en contra del conjunto blanco. El club vivió la temporada pasada tres escándalos consecutivos que dieron un vuelco a la Liga, dejando en manos del Barcelona un título que tenían perdido por méritos propios. Además, en lo que va de curso se han producido otros fallos estrepitosos tanto desde el campo como desde el VAR.

1 de febrero: Espanyol – Real Madrid

Vamos por orden, empezando por el primero de ellos, que fue el más grave. En el Espanyol-Real Madrid, Muñiz Ruiz no quiso expulsar a Carlos Romero por una entrada criminal a Mbappé por detrás. Incomprensiblemente, desde el VAR no enmendaron el error, algo que les costó a ambos colegiados un castigo de dos jornadas sin arbitrar. Para colmo, el jugador del conjunto catalán fue el autor del gol de la victoria espanyolista después de que se le perdonase la roja directa.

8 de febrero: Real Madrid – Atlético

Una jornada después de lo sucedido en Cornellá, con el Real Madrid aún caliente, llegaba el derbi. En él, De Burgos Bengoetxea estaba en el VAR y decidió llamar a Soto Grado por un penalti fantasma de Tchouaméni sobre Lino. Se trataba de un supuesto pisotón en el área que, en caso de producirse, era totalmente accidental e intrascendente para la jugada. Aquello supuso que los blancos, que ganaban el partido, terminasen empatándolo a uno.

15 de febrero: Osasuna – Real Madrid

El tríptico del pasado curso se completa con el partido en El Sadar, que acabó 1-1. Tres jornadas a cada cual más escandalosa. Siete puntos menos que permitieron al Barcelona, que también fue ayudado en ambas, darle la vuelta al campeonato y ponerse al frente de la clasificación. En este duelo, Munuera Montero expulsó a Bellingham por considerar que le decía «fuck you» en lugar de lo que dijo realmente, que fue «fuck off». Además, a Vinicius le hicieron un penalti de lo más claro que desde el VAR no se revisó, como sí que se hizo con un nuevo pisotón de Camavinga a Budimir, totalmente residual e intrascendente, cuando el delantero ya había golpeado el balón y lo había mandado fuera.

7 de septiembre: Real Sociedad – Real Madrid

La temporada empezó con nueva directiva en el CTA, aunque la esperanza de que algo cambiara duró poco. En Anoeta, Huijsen vio la roja por una falta sobre Oyarzabal en la que Gil Manzano consideró que era el último hombre. Ni lo era, ni el futbolista donostiarra tenía controlado el balón, ni se dirigía a portería. Por lo que, según el reglamento, no debía ser expulsado. Eso sí, el Real Madrid acabó ganando 1-2.

26 de octubre: Real Madrid – Barcelona

También ganaron los de Xabi Alonso el Clásico en el que no faltaron las acciones controvertidas. Todo empezó con una zancadilla de Lamine Yamal a Vinicius que se señaló como penalti. Aunque el jugador no llegaba al balón e impedía el golpeo del brasileño al meter el pie, desde el VAR le llamaron para que se anulara. Soto Grado lo hizo. Consideraron que, en lugar ponerle la zancadilla, le ganaba la posición y que la falta era de Vinicius por golpear una pierna que, en el momento en el que iba a disparar, no estaba ahí.

9 de noviembre: Rayo – Real Madrid

A raíz de esa victoria por 2-1 en el Clásico, el Real Madrid se desinfló, pero también ayudaron a ello los colegiados. Como Martínez Munuera, que en Vallecas se negó a señalar tres agarrones claros de Chavarría. Uno de ellos sobre Bellingham y otros dos a Mbappé. El último al francés fue de lo más escandaloso, cuando buscaba cabecear un balón en el segundo palo en la última jugada del partido. El apagón del VAR impidió que los blancos se llevaran los tres puntos.

30 de noviembre: Girona – Real Madrid

Otro de los empates a domicilio del Real Madrid sucedió en Montilivi. Allí, el VAR volvió a pasar por alto un penalti cometido sobre Rodrygo en el 80′. El delantero brasileño recortaba a Joel Roca, que le punteó en la espinilla, evitando que se marchara y derribándole. Pero De Burgos Bengoetxea consideró que no había nada punible y, de nuevo, se lavaron las manos desde la sala VOR, donde estaba Pulido Santana.

14 de diciembre: Alavés – Real Madrid

Ganaron los blancos en Mendizorroza hace apenas dos semanas, pero el partido no estuvo exento de polémica. Si lo de Rodrygo en Gerona fue penalti, mayor fue el que le hicieron a Vinicius en Vitoria. Tenaglia le metió el pie cuando se iba en velocidad y, lógicamente, le derribó. García Verdura consideró que no era suficiente y en el VAR estaba González Fuertes, el árbitro que amenazó al Real Madrid, que lógicamente, pasó de llamarle.

20 de diciembre: Real Madrid – Sevilla

En el Real Madrid–Sevilla, el conjunto hispalense reclamó una segunda amarilla a Rodrygo que calentó mucho el encuentro y derivó en la expulsión de su entrenador Matias Almeyda. Además, Marcao terminó expulsado por doble amarilla en la segunda parte. Sin embargo, el central debió ver la roja directa en la primera parte por una entrada fortísima con la plancha por delante a Rodrygo, que afortunadamente evitó que le impactara de lleno en la pierna.