Athenea del Castillo da las campanadas en Cantabria: «Florentino está apostando mucho por el fútbol femenino»

Ha sido un año de cambios para Athenea del Castillo, tanto en el Real Madrid como en la selección española, pero hay cosas que no cambian en una futbolista que ha demostrado que mentalmente es tan potente como sus piernas y su velocidad punta. La capitana del equipo femenino fue una de las dos personas que dio las campanadas en Cantabria TV, desde Santillana del Mar, desde donde reflejó su orgullo madridista y el apoyo que reciben por el presidente blanco, Florentino Pérez.

Athenea fue, a sus 25 años, elegida una de las cuatro capitanas del Real Madrid este pasado verano, premio a su trayectoria y años en el conjunto blanco, repleto de goles como refleja también su tercer puesto en el palmarés histórico del club.

Fue momento antes de dar la campanadas desde la televisión pública cántabra cuando Athenea del Castillo, cuestionada por su acompañante para la ocasión, Adrián Fernández, habló sobre lo que supone para ella ser una de las capitanas del Real Madrid Femenino, un reconocimiento a su compromiso y esfuerzo en la casa blanca.

«Un poquito de responsabilidad por lo que es el Real Madrid, que es el mejor equipo del mundo, porque poder representarlo como una de las capitanas después de muchos años de trabajo, de muchas temporadas y muchos partidos a la espalda, que ahora pueda hacerlo, creo que también es un orgullo no solo para mí misma, sino para mi familia, para todos los cántabros, y ojalá siga siendo así por muchísimos años más», reflejaba ante las cámaras de Cantabria TV la jugadora merengue, que lleva cuatro años al pie del cañón en Valdebebas.

“Para mí es un orgullo ser capitana del Real Madrid” “Florentino es una persona súper cercana que está apostando muchísimo por el fútbol femenino español.” Un saludo a los haters de doña Athenea del Castillo 🎤 @atheeneeaa_10 pic.twitter.com/ffcqdXhibI — Alexxxxx. ꫝ (@alexgtmx) December 31, 2025

Otro de los temas sobre los que habló Athenea del Castillo, cuestionada por su experiencia en Valdebebas, donde está instalada desde que llegó al Real Madrid, fue repasado por la jugadora blanca: «Cuatro añitos… Creo que todavía no soy consciente, porque al final llegas al mejor sitio del mundo y no eres consciente. Cuando deje el fútbol, dentro de muchísimos años, espero, creo que ahí descansaré y me daré cuenta de todo lo que he conseguido, de todo lo que he crecido y madurado como persona, seguir creciendo, seguir ganando cosas… Y desearme lo mejor para este año».

Athenea, Florentino y su apoyo al fútbol femenino

Es tras esta valoración cuando Adrián Fernández le pregunta a Athenea: «Te cuento un secreto: en mi casa el presi, don Florentino Pérez, le llamamos ‘Tito Floren’, ¿tan grande es como parece?». Es ahí cuando la jugadora del Real Madrid valora el apoyo y esfuerzo del Florentino hacia el fútbol femenino.

«La verdad es que es una persona súper cercana, que está apostando muchísimo por el fútbol femenino español», reconoce Athenea del Castillo sobre Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, al que apunta que «es de agradecer siempre».

Athenea insiste en que Florentino «es súper cercano» y que recientemente tuvieron la cena de Navidad y «siempre está pendiente de nosotras». «Para nosotras, que él sea nuestro presidente nos ha hecho crecer mucho, nos dio esa bienvenida que todo el mundo necesitaba», recalca la madridista, que cierra reconociendo la cercanía del presidente: «Impone un poquito, pero en las distancias cortas sí que gana, porque todo el mundo me ha hecho la misma pregunta pero es encantador».