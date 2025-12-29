Ronaldo se rinde a la figura de Florentino Pérez: «Cambió la manera de la gente de ver el fútbol»

El fichaje de Ronaldo Nazario por el Real Madrid fue uno de los más sonados de la primera etapa de Florentino Pérez en el club blanco. ‘El Fenómeno’ aterrizó en la capital española tras ganar el Mundial de 2002 con Brasil y se convirtió en el tercer ‘galáctico’ tras los desembarcos de Figo y Zinedine Zidane. El ex futbolista carioca se ha deshecho en elogios hacia el presidente del Real Madrid, al que reconoce haber «cambiado la manera de la gente de ver fútbol».

Ronaldo ha sido el encargado de clausurar la primera jornada del World Sports Summit de Dubái, un foro que reúne a varias personalidades del planeta fútbol y que ha vivido su primera jornada en el día de hoy. El ex jugador ha ocupado parte de su intervención a sus cinco años en el conjunto merengue, en los que anotó 104 goles. «Fue muy especial. Por primera vez, un presidente cambió el mundo del fútbol en todos los sentidos. Florentino Pérez, que es el mejor presidente que he conocido», ha asegurado ‘R9’ sobre una etapa en la que sólo le faltó conquistar la Champions League.

El campeón del mundo con Brasil, inmerso en el negocio del fútbol desde el final de su carrera, ha alabado la visión empresarial y deportiva del presidente blanco con ‘Los Galácticos’. «Invirtió en grandes jugadores, primero firmó a Figo, luego a Zidane, a mí y a Beckham. Los cuatro galácticos. Cambió la manera de la gente de ver el fútbol. Ha sido el mayor cambio en la industria del fútbol. El fútbol se ha movido así como lo vemos ahora por Florentino Pérez», ha zanjado Ronaldo sobre la figura del dirigente; al que define como «un padre» y con el le une «una gran amistad».

El ‘palo’ de Ronaldo a la Liga de Tebas

Ronaldo Nazario conoce bien lo que supone dirigir a un club del fútbol español. El brasileño fue propietario mayoritario del Real Valladolid entre 2018 y 2025. Después de una mala temporada en Primera División, el conjunto vallisoletano certificó su descenso a Segunda y Ronaldo vendió su paquete accionarial a un fondo norteamericano. El ex futbolista valora como bueno su trabajo en el Real Valladolid y reconoce haber aprendido que «el fútbol no es sólo pasión para la gente, es su vida» en sus declaraciones en el World Sports Summit, recogidas por MARCA.

El Real Valladolid se mantuvo en Primera División en cinco de las ocho temporadas en las que Ronaldo fue accionista mayoritario. El ex dirigente del club ha criticado la organización del campeonato español, reflejando las dificultades que viven muchos de sus clubes. «La Liga, como le pasa a la Premier, está muy bien organizada. El problema es que en España te tienes que enfrentar con otros clubes que tiene tres o 10 veces más presupuesto que tú. En eso, la Premier es más justa», ha zanjado Ronaldo.