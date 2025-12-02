Modric se deshace en elogios a Zidane: «Tenía un aura muy especial»

Luka Modric se ha rendido a Zinedine Zidane en una entrevista en su país. El croata vivió toda la evolución del francés en el banquillo, desde que comenzó como entrenador asistente de Carlo Ancelotti hasta que llegó en enero de 2016 como primer entrenador para sustituir a Rafa Benítez. Cuenta el centrocampista que el galo «tenía aura especial» porque «conoce el fútbol a la perfección» y sabía en todo momento lo que necesitaba el equipo..

De la mano de Zidane, el Real Madrid liderado por Modric y Kroos ganó tres Champions seguidas en sus tres primeros años. El equipo iba lanzado y consiguió algo que nunca antes nadie había logrado. «Tres Champions Leagues seguidas… su llegada al vestuario fue increíble. Lo mirábamos como niños. Hablábamos con él, entrenábamos con él. Como ayudante de Ancelotti, era reservado, pero como entrenador, fenomenal», comienza diciendo el croata.

El ahora jugador del Milan se rinde al que fuera su entrenador durante seis temporadas: «Tiene un aura especial, conoce el fútbol a la perfección. Sabía exactamente lo que necesitaba el equipo, veía la calidad, era exigente y rotaba mucho porque confiaba en todos. Eso se notaba en sus acciones». Como jugador fue uno de los mejores de la historia, pero como entrenador tampoco se quedó atrás. Su experiencia como futbolista le permitió tener una visión del fútbol como pocos. Y eso lo notó el Real Madrid.

Luka cuenta en el programa (Ne)Uspjeh prvaka que «esa etapa con él fue especial. A veces jugaba con nosotros en los entrenamientos. No corría mucho, pero su calidad era increíble». El balcánico va más allá y compara a Zizou con una leyenda de los banquillos, José Mourinho: «Es honesto y directo como Mourinho». De la mano de Zidane, Modric vivió algunos de sus mejores años en el Real Madrid y consiguió su primer y único Balón de Oro hasta la fecha.