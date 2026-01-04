Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid: vuelve a acercarse al Barcelona

Año nuevo, misma vida en el Real Madrid. No por el resultado, pues la manita endosada (5-1) al Betis espanta los cantos de sirena que hablaban de desplome y situaban a Xabi Alonso al borde del precipicio, sino por las consecuencias. Inician los blancos el 2026 igual que terminaron el 2025, a cuatro puntos del Barcelona. Fueron siete hasta el comienzo del partido, pues los azulgranas ampliaron con el triunfo en el derbi catalán. Queda restituido todo después del encuentro en el Bernabéu. El Real Madrid sigue

Gonzalo García nunca había marcado un gol en Liga con el Real Madrid. Al Betis le hizo tres, dos de ellos espectaculares, que sirvieron para dar el triunfo al equipo de Xabi Alonso y, de paso, para acallar los pitos de un Bernabéu que había vuelto a enfurecerse con los suyos en la segunda parte, sobre todo con Vinicius.

El equipo blanco se relajó tras el 3-0 y estuvo a punto de meterse en un lío ante un Betis que mereció más en la segunda parte. Los blancos, en vísperas de la Supercopa, siguen vivos en la Liga y mantienen la desventaja de cuatro puntos con el Barcelona. Tras comerse el turrón como entrenador del Real Madrid y esquivar media docena de veces el despido, Xabi Alonso se reencontró con el Bernabéu y se marchó reforzado.

Clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid