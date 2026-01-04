El Bernabéu vuelve a despedir a Vinicius con una sonora pitada

El Santiago Bernabéu no ha perdonado a Vinicius y tras otra mala actuación del brasileño ha vuelto a pitarle al ser cambiado por Franco Mastantuono en el partido de la jornada 18 de Liga contra el Betis. La afición madridista no tuvo piedad con el ‘7’, que pese a cuajar un buen inicio de encuentro, desapareció con el paso de los minutos.

Así, Xabi Alonso tomó la decisión de sustituirle en el 77′, en la misma ventana que Rodrygo Goes, que salió por Arda Güler. Vinicius no enloqueció como en el Clásico, pero se lamentó mirando al cielo antes de saludarse amablemente con su entrenador. La grada, en ese momento, silbó al brasileño, que tampoco despertó con la lesión de Kylian Mbappé para liderar al Real Madrid.

Las únicas acciones destacadas de Vinicius fue un penalti provocado dentro del área que no quiso pitar Hernández Hernández y la falta de Ángel Ortiz que le costó la tarjeta amarilla tras ser superado en carrera y que acabó convirtiéndose en el primer gol de Gonzalo García con un buen centro de Rodrygo.