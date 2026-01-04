Hernández Hernández vuelve a las andadas en su regreso al Bernabéu y no pita un penalti claro a Vinicius

Apenas había iniciado el partido en el Bernabéu cuando estalló la polémica. Vinicius, encarador de vocación, trataba de dar continuidad a su incursión cuando cayó dentro del área verdiblanca. En un principio pareció que fue consecuencia de un empujón de Deossa, sin embargo, en la repetición se observó que el canterano Ángel Ortiz torpedeó a Vinicius al trastabillar la pierna del brasileño. Hernández Hernández, situado a escasos metros de la acción, nada indicó.

Vinicius no dio crédito y el Bernabéu en general, que protestó la decisión arbitral, tampoco. Hernández Hernández, experimentado colegiado de 43 años, no pitaba un partido del Real Madrid desde el 11 de mayo de 2025 en el último Clásico de la pasada temporada celebrado en el Olímpico de Montjuic. Ese día, el Barcelona ganó por 4-3 y sentenció la pelea por el título liguero a su favor. Hernández Hernández ha dirigido un total de 14 encuentros este curso (ocho de Liga, dos de Champions, dos de clasificación para la Copa de Europa y dos de Copa del Rey).

Hernández Hernández estará en el césped del Bernabéu y Pulido Santana, ya retirado del arbitraje de campo, en el VAR. Éste colegiado dejó de pitar encuentros después de que el antiguo CTA le descendiera a Segunda División tras encadenar varias malas actuaciones a lo largo de la pasada Liga. Por su parte, el canario podría jugarse en el Real Madrid-Betis su presencia en la Supercopa de la próxima semana.