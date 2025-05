Deco tira con bala: «El PSG vino a preguntar por Lamine Yamal, el Real Madrid no»

«El Paris Saint-Germain vino a preguntar. El Real Madrid no». Estas fueron las palabras de Deco, director deportivo del Barcelona, sobre el futuro de Lamine Yamal y el interés de grandes clubes europeos en el joven talento azulgrana. El joven de 17 años todavía no ha cerrado su renovación con la entidad de la Ciudad Condal pero no tardaría en hacerse. Eso sí, desde el Barça descartan una salida, da igual lo que se ofrezca.

«La temporada pasada vinieron a preguntar por él. Este año todavía no. Pero queremos que se quede y disfrutemos mucho tiempo de Lamine. El Paris Saint-Germain (PSG) vino a preguntar. El Real Madrid no», afirmó Deco. Joan Laporta y su directiva lo tienen muy claro, Lamine es proyecto de futuro y su salida es inviable, ni al PSG y tampoco a su máximo rival. Un sueño frustrado para su padre, que siempre fue de corazón blanco.

El padre de Lamine Yamal era… del Real Madrid

Mounir Nasraoui, padre del joven futbolista del Barcelona, reconoció en una charla con Jijantes que en el pasado era seguidor del Real Madrid, pero que actualmente su apoyo está con el Barça, ya que es el club que «le da de comer» debido a la carrera de su hijo. En las vísperas del Clásico de la final de la Copa del Rey, un vídeo se filtró en las redes sociales en el cual se veía perfectamente a Hustle Hard (así le apodan) con una camiseta del equipo de Chamartín y su bandera en la cabeza.

Lamine es la prioridad del Barça

La renovación de Lamine Yamal es la prioridad absoluta del Barcelona. No obstante, todavía quedan flecos por cerrarse. «No ha pedido ser el mejor pagado de la plantilla. No voy a hablar públicamente de los contratos de los jugadores. Lamine no ha pedido nada. Su prioridad no es ser el mejor pagado de la plantilla. Su contrato se adecuará a la realidad, pero los jugadores no tienen que pedir esto», explicó Deco en su entrevista con el MARCA.

El directivo portugués también ha subrayado la madurez y el carácter único de Lamine, remarcando que el club está decidido a apostar por su desarrollo en la Ciudad Condal. «Lamine tiene una autoconfianza que marca la diferencia. El campo y el partido es algo que a Lamine no le importa. Es lo más grande, aparte de lo que hace. Y eso es de los jugadores que marcan época. Su personalidad ya le hace distinto. Otros no tienen esa capacidad y por eso no hay otros Lamine por el mundo. Es jugador de fútbol y tenemos que cuidarle para que se sienta importante», explicó el ex futbolista.

Por último, Deco dejó un último recado al Real Madrid. Interrogado sobre el estado de forma del cuadro madridista, el directivo azulgrana no mostró su sorpresa con el nivel de juego que propusieron los pupilos de Carlo Ancelotti. «A nivel de juego no. Me imaginaba que tendría que cambiar la forma de juego y cuando cambias te puede crear desequilibrios tácticos. Nosotros nos centramos en lo nuestro. En un año te puede pasar de todo. Puedes pasar del cielo al infierno en un momento», relató.