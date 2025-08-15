Operación proteger a Valverde

Federico Valverde fue el jugador que más minutos sumó la temporada pasada en toda Europa. El uruguayo estuvo sobre el césped 6.392 minutos repartidos en 65 partidos con el Real Madrid -sólo se perdió tres duelos con los blancos- y otros tres con Uruguay, donde es el líder. Pues la idea esta temporada es que esto cambie notablemente. Xabi Alonso quiere empezar a proteger a un jugador que soporta una carga de minutos sobrenatural.

En el Real Madrid, Valverde disputó el pasado curso casi 1.000 minutos más que Mbappé, segundo en el ránking con más minutos dentro del equipo. Por detrás le siguen Jude Bellingham, Tchouaméni, Courtois, Rüdiger y Vinicius.

Por ello, la idea de Xabi Alonso y su cuerpo técnico es proteger a Valverde. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues es sencillo: Valverde entrará en las rotaciones que haga el donostiarra. Obviamente, va a seguir siendo un jugador tremendamente importante dentro del terreno de juego, pero también tendrá una mayor dosificación que le permita proteger un físico portentoso que, hasta la fecha, lo aguanta absolutamente todo.

Valverde es un jugador diferencial dentro y fuera del campo, donde cada vez es más líder. De hecho, este curso pasa de ser el cuarto al segundo capitán madridista, sólo por detrás de Carvajal, lo que le convierte, con derecho propio, en uno de los pesos pesados del vestuario.

Valverde está feliz con Xabi como Xabi está feliz con Valverde. El mediocentro está convencido de que el entrenador vasco sacará lo mejor de él y le transmitirá una confianza que, para el charrúa, es muy importante. Ambos tienen una gran química, se entienden y trabajan muy felices juntos, de lo que, sin duda, se aprovechará el Real Madrid.

Estará contra Osasuna

Valverde estará disponible para Xabi Alonso para el encuentro que enfrenta a Real Madrid y Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu. El uruguayo no pudo viajar a Austria para disputar el único amistoso de la pretemporada contra el Tirol por culpa de una sobrecarga, pero ya está recuperado y será de la partida ante el conjunto navarro en el debut liguero de los madridistas.