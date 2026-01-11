Raphinha es la superestrella del Barcelona. Sus dos goles valieron una Supercopa de España para el equipo culé superando al Real Madrid en la final disputada en Yeda. El brasileño lo dejó todo sobre el campo y demostró una vez más que es el jugador más diferencial de la entidad blaugrana, por encima de Lamine Yamal. Ha marcado cuatro goles en el torneo y su determinación le da a Flick su cuarto título desde que llegó.

Xabi Alonso montó un plan para defender al Barcelona, pero sobre todo para parar a Raphinha en una banda y a Lamine Yamal en la otra. Con la joven perla de Rocafonda lo logró en la primera mitad con un Carreras que estaba encima suya todo el rato. Le dejó su sello con un pisotón que lo dejó mucho más fuera del partido.

Pero es muy complicado parar a Raphinha. Y es que el brasileño es a día de hoy el mejor jugador del Barcelona. Por mucho plan defensivo que tengas. Fue el ’11’ culé el que marcó el primero de la noche en Yeda. Un clásico gol de los suyos corriendo a campo abierto y armando su letal disparo. Además, fue el capitán del equipo por encima de De Jong en cada acción tensa del encuentro.

Fue el mismo Raphinha el que en el minuto 73 marcó el 3-2 para adelantar al Barcelona en la final. Tuvo suerte, porque al disparar se estaba resbalando y lo desvió Asencio hacia el interior de la portería. Pero el brasileño estaba siendo el jugador más incisivo del equipo blaugrana. Sin parar de intentarlo continuamente.

Koundé y Cubarsí superados

Koundé y Cubarsí quedaron señalados y superados por un gran Vinicius que se marcó una obra de arte antes del descanso para marcar un golazo en el 1-1. El francés sufrió un caño y al central español le temblaron las piernas ante el brasileño. Fue el lado más débil de la defensa culé ante la estrella blanca. Necesitaban ayudas constantemente.

Una defensa del Barcelona que, con Gerard Martín de central al final, terminó concediendo dos ocasiones tremendas para el Real Madrid en el tiempo de descuento. Tuvo suerte el equipo culé que los disparos de Carreras y Asencio fueron al centro de la portería directos a las manos de Joan García.

