El doble rasero de Laporta con Florentino Pérez: «Estuvimos en la Superliga resistiendo para cobrar 300 millones»

El FC Barcelona abandonó de forma rastrera la Superliga. A pesar de que en un primer momento apoyó la iniciativa del Real Madrid de fundar una competición europea para acabar con el monopolio de la UEFA, Joan Laporta se echó para atrás llegando a un acuerdo con Ceferín y Al Khelaifi. Una decisión que acorraló a Florentino Pérez, al que no le quedó más remedio que cerrar el proyecto.

A principios de febrero, el Barça publicó un comunicado de la decisión sin dar a conocer las razones exactas que motivaron a dar el último paso después de largos meses queriéndose marchar después de romper relaciones con el club blanco. Es por ello que Laporta, aprovechando las elecciones, salió para justificar que hubo detrás unos intereses económicos que no se cumplieron para que siguiera apoyando al Real Madrid.

«En aquel momento teníamos que conseguir dinero y la cantidad era importante. Estábamos en la Superliga resistiendo porque, si continuábamos en la Superliga resistiendo desde el principio, cobrábamos 300 millones al final por resistencia. Después nos dicen que el fondo que la promueve no pone el dinero hasta que no haya el formato. Dijimos que nos íbamos, pero nos responden que no podíamos para no quedarse solos y dije que no pensaba seguir si no se solucionaba este tema», confesó.

«Fue cuando tuvimos la opción de ir a Sixth Street, que nos dio la opción de no firmar CVC para vender los derechos por medio siglo, mientras que Sixth Street era por 25 años. Ese ingreso nos permitió reestructurar la deuda, también con una deuda de Goldman Sachs, y nos permitió invertir en algunos jugadores que pudieron dar un equipo más potente. Un Lewandowski, un Raphinha. El cambio de Raphinha es mérito de Deco y Flick. Son situaciones que son como irte a la cama con tu enemigo, y no era lo que más me gustaba, pero era lo que teníamos que hacer para poder salvar al Barça», confesó en 2Cat.

Según en el libro que publicó acerca de su mandato ‘Cómo hemos salvado al Barça’, Laporta confesó que al principió se cegó por el dinero: «Al principio no lo vi claro¡. Después examiné toda la documentación y vi que era una oportunidad histórica que nos podría hacer ganar 700 millones. El Barça ha tenido siempre una posición de coherencia. Primero buscando el entendimiento con los máximos organismos del fútbol y encontrar las mejores soluciones para el Barça», escribió. «Si hablamos de la deuda, estamos alrededor de los seiscientos y pico millones. La temporada pasada la redujimos en 90 millones y ahora está más estructurada», comentó Laporta.

Laporta ataca al Real Madrid con el caso Negreira

También volvió a lanzar un dardo al Real Madrid después de todo el caso ‘Negreira’: «Invito a todos aquellos que nos acusan de corrupción arbitral con tanta ligereza y frivolidad a que especifiquen el partido, el gol, la jugada o el acto sospechoso de favoritismo que supuestamente se produjo como resultado de este asesoramiento técnico. Durante setenta años, los socios, exjugadores o exdirectivos del Madrid nombraron a los árbitros que debían impartir justicia en el terreno de juego en todos y cada uno de los partidos. ¡Ese fue el mayor escándalo de la historia del fútbol español!», exclamó.