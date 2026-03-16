Camavinga se pone en venta

El Real Madrid vive instalado en una semana fantástica que no quiere que se acabe por nada del mundo. Todo lo contrario. Por fin, en Valdebebas se respira felicidad. Ya tocaba. Pero, como siempre pasa en clubes de la magnitud del blanco, siempre hay que mirar un poco más allá y esto suele pasar por la planificación de la próxima temporada, que comenzará a llevarse a cabo en los despachos del club de manera inmediata. Y uno de los nombres propios es el de Eduardo Camavinga.

El francés se ha puesto el cartel de transferible. Sí, se lo ha puesto él por su rendimiento. Porque no es capaz de demostrar el nivel esperado de un jugador que llegó al Bernabéu en 2021 deslumbrando a todos y que, en vez de evolucionar, ha involucionado. Su partido contra el Elche fue la gota que colmó el vaso. Nadie reparará en ello, pero los gestos de Camavinga al terminar el encuentro son de quien sabe que ha desaprovechado una oportunidad.

No estuvo bien contra el Elche y lo terminó de estropear en los minutos finales perdiendo un balón que provocó el gol de los ilicitanos. Una pelota desde la banda que terminó en un jugador rival que estaba en la frontal del área. Pero más allá de ese error, es que su partido, una vez más, fue pobre. No se encontró, no marcó la diferencia. Jugando en el centro del campo, fue incapaz de demostrar el potencial que se sigue esperando que tiene, aunque cada vez hay más dudas al respecto. Cuando finalizó el encuentro, se marchó el primero al vestuario mientras sus compañeros celebraban en el centro del campo. Sin la sonrisa que siempre le acompaña. Triste y sabiendo que ha dejado escapar otra oportunidad. Quién sabe si la de ser titular el próximo martes en el Etihad.

El Real Madrid escucha ofertas

Y con esta situación, el Real Madrid sabe que este verano deberá hacer ventas para poder fichar. Y uno de los jugadores que tendrán el cartel de transferible es Camavinga. Desde el club blanco saben que el francés, con tan solo 23 años, tiene mercado. En la Premier League le siguen con atención y se espera que lleguen ofertas por él en los próximos meses. El club blanco empezaría a escuchar ofertas por encima de los 50 millones de euros, aunque, como siempre en estos casos, con contrato hasta 2029, el jugador también tiene que querer irse.