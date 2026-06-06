Riquelme desvela que acordaron con Klopp anunciar que le quieren fichar: «Está comentado entre las partes»

Enrique Riquelme insistió en la mañana de este sábado, a menos de 24 horas del inicio de las votaciones en Valdebebas, en la figura de Jürgen Klopp. El candidato a la presidencia del Real Madrid aseguró que la nota de prensa publicada en la noche del viernes está hablada entre las dos partes, por lo tanto, también con los representantes del alemán.

De esta manera, Riquelme desvela que el comunicado que sacaron en la noche del viernes estaba hablado con los representantes de Klopp y con la figura del propio entrenador. Por lo tanto, no entienden ese desmentido que ha salido publicado en medios alemanes.

«Como siempre he ido diciendo, estos días trabajamos y, desde la llegada de Raúl, trabajamos en una única dirección con un entrenador muy concreto y elegido por Raúl. Y el equipo técnico claramente es Jürgen Klopp. Como bien dice la nota de prensa que sacamos, es una nota de prensa muy concreta en inglés y en español para que no tuviese ninguna duda y, obviamente, comentada entre las partes para que no hubiese ninguna duda. La nota dice claramente que Klopp es un grandísimo entrenador que está ahora en un gran proyecto deportivo. No tiene intención de entrenar a ningún club, pero nosotros hemos dejado claro que eso lo dice la nota de prensa al madridismo y al socio. Que si yo soy presidente del Real Madrid, a partir del mismo lunes, don Raúl González Blanco intentará traer a Jürgen Klopp al Real Madrid. Es nuestro único entrenador en este momento. Trataremos de convencerle para venir a entrenar al Real Madrid», comenzó señalando el candidato Riquelme ante los medios.

«Creo que nuestra base de candidatura es clara transparencia, jerarquía, profesionales y dejar hacer, creo que esa es la base principal para que cualquier gran profesional quiera estar en un club como el Real Madrid. Traer a los mejores al Real Madrid es fácil cuando hay estabilidad, cuando hay profesionales y la jerarquía es clara entre las partes. Creo que es la base fundamental para que un grandísimo entrenador como Jürgen Klopp traten de convencerle para que venga a entrenar al Real Madrid», repitió Riquelme ante los medios de comunicación.