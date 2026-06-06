Riquelme: «El Real Madrid está en una gravísima crisis financiera, ha fulminado 770 millones»

Enrique Riquelme ha pasado al ataque en el último día de campaña electoral en el Real Madrid. El candidato a la presidencia ha comparecido en la mañana del sábado, antes del cierre de campaña de Florentino Pérez, para pedirle explicaciones al presidente sobre las cuentas del club y exigirle una trasparencia que, a su parecer, no existe: «El Real Madrid está en una gravísima crisis financiera. Ha fulminado en muy poco tiempo más de 770 millones de euros de liquidez, la caja se ha reducido un 99% y que la tesorería ha caído a apenas unos millones».

El alicantino ha vuelto a incidir en que Florentino «quiere vender» el club y señala que «ahora entendemos la necesidad y urgencia por vender». «La deuda vinculada a la remodelación del Bernabéu y a otras operaciones financieras ha alcanzado niveles sin precedentes, hasta el punto de que algunos análisis advierten de un riesgo real para la viabilidad económica futura si no se corrige pronto», ha asegurado Riquelme.

Ha dicho que «al Real Madrid hay que exigirle el mismo nivel de transparencia que a los políticos», lanzando tres preguntas para el presidente madridista. «Pedimos explicaciones, pedimos dimisiones, pedimos asumir responsabilidades. Hoy las portadas de la prensa económica y general, las noticias sobre escándalos políticos, comparte espacio con titulares que hablan de la deuda del Real Madrid, del desplome de su caja y de los planes para vender el club por partes», ha señalado.

«Quiero formular tres preguntas muy sencillas a Florentino Pérez que exigimos que responda esta misma tarde públicamente ante todos los madridistas», ha señalado Riquelme. El aspirante a convertirse en próximo presidente del Real Madrid ha realizado tres cuestiones acerca de la situación económica del club para Florentino que quiere que responda antes de que se abran las urnas.

«¿Está el Real Madrid en una situación de quiebra técnica o de grave tensión de liquidez, como apuntan las cifras de tesorería y la necesidad de activar líneas de crédito de emergencia?», es la primera pregunta que ha lanzado Riquelme. El empresario alicantino ha formulado además otras dos: «La segunda pregunta, ¿es la urgencia de la venta del Real Madrid está vinculada a la quiebra técnica de las cuentas y la necesidad del pago de intereses a fondos que ha dado dinero al club? Y la tercera, ¿qué papel han jugado en estas estructuras directivos del club y qué beneficios han obtenido gracias a decisiones que comprometen el futuro del Real Madrid? ¿Quién es el responsable de la situación?».

Por último, ha hecho un alegato: «No hay mayor fraude democrático que llevar a los socios a las urnas de manera extraordinaria, sin que conozcan la situación real de su club. Toda la información se acabará sabiendo».